«Πλέετε με δική σας ευθύνη»: ΗΠΑ και Ιράν αδυνατούν να εγγυηθούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
«Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει περάσει από τη φάση της αποτροπής σε μια φάση εξαναγκαστικού ελέγχου», τονίζει ο αναλυτής της EOS Risk Group, Νίκος Δρόσος - Η εικόνα που διαμορφώνεται στον Αραβικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν
Η εικόνα που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στον Αραβικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν είναι πλέον ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας να τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση. Σύμφωνα με την ανάλυση του Νίκου Δρόσου, αναλυτή της EOS Risk Group, οι τελευταίες εξελίξεις καταδεικνύουν μια σαφή μετατόπιση ισορροπιών υπέρ του Ιράν, το οποίο επιχειρεί να επιβάλει έναν ευρύτερο και πιο επιθετικό έλεγχο στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.
«Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει περάσει από τη φάση της αποτροπής σε μια φάση εξαναγκαστικού ελέγχου», επισημαίνει ο Ν. Δρόσος, υπογραμμίζοντας ότι «ακόμη και η ύπαρξη ιρανικής άδειας διέλευσης δεν διασφαλίζει την ασφάλεια των πλοίων». Όπως τονίζει, η ταυτόχρονη έκδοση αμερικανικής οδηγίας για εναλλακτική διέλευση μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν και η ανακοίνωση νέας ιρανικής ζώνης ελέγχου δημιουργούν ένα περιβάλλον επιχειρησιακής σύγχυσης και αυξημένου κινδύνου.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι, παρά τις αμερικανικές κινήσεις και τη ρητορική περί «Project Freedom», δεν υπάρχει σαφής δέσμευση για ναυτική συνοδεία εμπορικών πλοίων. «Η απουσία συνοδείας αφήνει ένα κρίσιμο κενό ασφάλειας, το οποίο το Ιράν εκμεταλλεύεται για να ενισχύσει την επιρροή του», σημειώνει ο αναλυτής.
Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες επιθέσεις και παρεμβάσεις σε πλοία, καθώς και οι οδηγίες προς ναυτιλλομένους να μετακινηθούν εκτός συγκεκριμένων περιοχών, ενισχύουν την εικόνα μιας de facto επιβολής ελέγχου από τους Φρουρούς της Επανάστασης. «Η Τεχεράνη δεν περιορίζεται πλέον σε επιλεκτικές παρεμβάσεις, αλλά επιχειρεί να διαμορφώσει τους κανόνες ναυσιπλοΐας στο σύνολο της περιοχής», τονίζει ο Ν. Δρόσος.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης παραμένει υψηλός. «Οποιοδήποτε περιστατικό εμπλοκής μεταξύ ιρανικών και αμερικανικών δυνάμεων μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για ταχεία επιδείνωση της κατάστασης», προειδοποιεί, προσθέτοντας ότι «η ναυτιλιακή κοινότητα καλείται να λειτουργήσει με όρους κρίσης και όχι απλής διαχείρισης ρίσκου».
Η συνολική εκτίμηση, σύμφωνα με την EOS Risk Group, οδηγεί σε σαφή σύσταση αποφυγής διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας, καθώς η περιοχή εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας, όπου οι παραδοσιακές εγγυήσεις ασφάλειας φαίνεται να υποχωρούν.
