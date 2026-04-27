Οι αρκούδες ξυπνούν από τη χειμερία νάρκη και η Ιαπωνία προετοιμάζεται για νέο κύμα επιθέσεων
Πέρυσι είχαν καταγραφεί πάνω από 200 επιθέσεις που κατέληξαν σε 13 θανάτους - Τα μεγαλόσωμα ζώα εμφανίζονται ακόμη και σε περιοχές που δεν τα είχαν δει ποτέ
Ξεκούραστες αλλά πεινασμένες, οι αρκούδες που βγαίνουν από τη χειμερία νάρκη στην Ιαπωνία ήδη έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, με τις Αρχές να προετοιμάζονται για επιθέσεις που μπορεί να ξεπεράσουν κάθε ρεκόρ.
Στο 12μηνο από τον Απρίλιο του 2025 ως σήμερα καταγράφηκαν 238 επιθέσεις αρκούδων που κατέληξαν σε 13 θανάτους. Τα περισσότερα περιστατικά συνέβησαν σε έξι νομαρχίες της βορειοανατολικής Ιαπωνίας.
Φέτος έχει ήδη σημειωθεί ένα πιθανό θανατηφόρο περιστατικό, αφού την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε το πτώμα μιας γυναίκας στην επαρχία Ιβάτε, λίγο μετά τον τραυματισμό ενός αστυνομικού από επίθεση αρκούδας στην ίδια περιοχή.
Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει ο Guardian, η αστυνομία κλήθηκε σε κατοικημένες περιοχές μετά από θεάσεις κοντά σε πολυκατοικίες, μια αποθήκη και έναν σιδηροδρομικό σταθμό.
Σε ένα περιστατικό στη νομαρχία Φουκουσίμα πάνω από 10 αστυνομικοί καταδίωξαν αρκούδα σε συνοικία όπου, σύμφωνα με τους κατοίκους, τα ζώα ποτέ δεν ήταν πρόβλημα. Η καταδίωξη της αρκούδας, που ζύγιζε πάνω από 120 κιλά, συνεχίστηκε για ώρα πριν την πυροβολήσει και τη σκοτώσει κυνηγός.
Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα ζώα εντοπίζονται πλέον με εκπληκτική συχνότητα σε αστικές περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με τις Αρχές να προτρέπουν σε προσοχή όσους σχεδιάζουν να περάσουν τις επερχόμενες αργίες της «Χρυσής Εβδομάδας» στην ύπαιθρο.
Στον νομό Αομόρι, οι τοπικές Αρχές εξέδωσαν ειδική προειδοποίηση για την παρουσία ασιατικών μαύρων αρκούδων, αφού εντοπίστηκαν πέντε σε διάστημα 10 ημερών.
Πάντως, οι κάτοικοι και οι τοπικές Αρχές ελπίζουν ότι φέτος το πρόβλημα μπορεί να μην είναι τόσο έντονο, καθώς οι ειδικοί προβλέπουν καλύτερη σοδειά φουντουκιών που είναι βασικό συστατικό της διατροφής των ζώων. Πέρυσι η συγκομιδή ήταν φτωχή, αναγκάζοντας τις αρκούδες να περιπλανηθούν σε κατοικημένες περιοχές για να βρουν τροφή.
