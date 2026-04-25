Συγγνώμη από τον επικεφαλής της OpenAI για μη ενημέρωση της αστυνομίας σχετικά με τη δράστιδα επίθεσης σε καναδικό σχολείο
Συγγνώμη από τον επικεφαλής της OpenAI για μη ενημέρωση της αστυνομίας σχετικά με τη δράστιδα επίθεσης σε καναδικό σχολείο

Η Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ σκότωσε οκτώ ανθρώπους σε σχολείο της κωμόπολης Τάμπλερ Ριτζ τον Φεβρουάριο για να αυτοκτονήσει στην συνέχεια - Ο λογαριασμός της στο ChatGPT είχε απαγορευθεί από τον Ιούνιο

Συγγνώμη από τον επικεφαλής της OpenAI για μη ενημέρωση της αστυνομίας σχετικά με τη δράστιδα επίθεσης σε καναδικό σχολείο
Ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Αλτμαν ζήτησε συγγνώμη από την κοινότητα του Τάμπλερ Ριτζ στον Καναδά διότι παρέλειψε να ειδοποιήσει την αστυνομία σχετικά με την απαγόρευση του λογαριασμού της Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ, η οποία σκότωσε οκτώ ανθρώπους σε σχολείο της κωμόπολης τον Φεβρουάριο για να αυτοκτονήσει στην συνέχεια.

Σε επιστολή με ημερομηνία 23 Απριλίου, ο Σαν Αλτμαν εκφράζει την «βαθιά του λύπη» για το γεγονός ότι οι αστυνομικές αρχές δεν ειδοποιήθηκαν για τον λογαριασμό της Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ στο ChatGPT, ο οποίος είχε απαγορευθεί από τον Ιούνιο.

Η OpenAI είχε νωρίτερα ανακοινώσει ότι είχε απαγορεύσει τον λογαριασμό της Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ τον περασμένο χρόνο λόγω παραβιάσεων των κανόνων, αλλά τα κριτήρια που θέτει η εταιρεία δεν επέτρεψαν την ειδοποίηση της αστυνομίας για το γεγονός.

Ο Αλτμαν δήλωσε ότι μίλησε με τον δήμαρχο του Τάμπλερ Ριτζ Ντάριλ Κρακόβκα και τον πρωθυπουργό της Βρετανικής Κολομβίας Ντέιβιντ Εμπι για την τραγωδία, χαρακτηρίζοντας «απίστευτη» την οδύνη της καναδικής κωμόπολης.

Ο Αλτμαν δήλωσε ότι η εταιρεία είναι αποφασισμένη να συνεργασθεί με κυβερνητικούς αξιωματούχους για να συμβάλει στην αποτροπή επανάληψης παρόμοιας τραγωδίας.
