Ποια ήταν η 18χρονη τρανς που αιματοκύλισε μια μικρή κοινότητα στον Καναδά: Σταμάτησε το σχολείο στα 14 της, ξεκίνησε τη φυλομετάβαση πριν από 6 χρόνια

Η αστυνομία δήλωσε ότι ταυτοποιεί τη δράστιδα σύμφωνα με τον τρόπο που η ίδια αυτοπροσδιοριζόταν δημόσια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως διευκρινίστηκε, είχε γεννηθεί βιολογικά αγόρι αλλά πριν από περίπου έξι χρόνια ξεκίνησε διαδικασία φυλομετάβασης και ζούσε ως γυναίκα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είχε δεχθεί εκφοβισμό στο σχολείο λόγω αυτού, ενώ δεν έχει βρεθεί σημείωμα ή μήνυμα που να αποκαλύπτει κίνητρο.Παλαιότερη δικαστική υπόθεση οικογενειακού δικαίου δείχνει ότι η οικογένεια είχε μετακινηθεί επανειλημμένα μεταξύ επαρχιών του Καναδά. Δικαστική απόφαση του 2015 ανέφερε ότι τα παιδιά ζούσαν σχεδόν νομαδική ζωή, μετακινούμενα μεταξύ Νιουφάουντλαντ,καιΕκείνη την περίοδο η μητέρα επιθυμούσε να μεταφέρει τα παιδιά στο Νιουφάουντλαντ για να φοιτήσουν εκεί σχολείο, επικαλούμενη ανάγκη οικογενειακής στήριξης.Αναρτήσεις συγγενών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα προηγούμενα χρόνια παρουσίαζαν μια δεμένη οικογένεια που γιόρταζε επιτυχίες και γενέθλια. Σε δημοσίευση του 2021, η μητέρα είχε αναφέρει ότι η κόρη της ενδιαφερόταν για όπλα, παραπέμποντας σε κανάλι στο YouTube όπου δημοσίευε περιεχόμενο για κυνήγι, αυτονομία και εξοπλισμό.Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το πλήρες ιστορικό της υπόθεσης και την αλληλουχία των γεγονότων, ενώ δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί σαφές κίνητρο για την επίθεση.Σιγά σιγά έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστές από χθες λεπτομέρειες για τα θύματα.Σε ανάρτηση του στο Facebook, οδήλωσε ότι ο 12χρονος γιος του, που επίσης ονομαζόταν, σκοτώθηκε στην επίθεση. Όπως εξήγησε ο Μουάνσα ανέθρεψε τον γιο του μαθαίνοντάς του να σέβεται τους μεγαλύτερους, “να είναι δυνατός, να δουλεύει σκληρά και να χαμογελά όπως κι εγώ, να επικεντρωθεί στις σπουδές του, ποτέ να μην χάνει σχολείο και να είναι καλό παιδί”.Μια άλλη γυναίκα, η, είπε ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν η 12χρονη ανιψιά της«Προσευχηθείτε για τις άλλες οικογένειες που έχουν χάσει ένα παιδί ή περιμένουν νέα», έγραψε. «Απλώς προσευχηθείτε για το Τάμπλερ Ριτζ».Αυτή είναι μια από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί ποτέ στον Καναδά.Τον Απρίλιο του 2020 ένας 51χρονος άνδρας μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό, ο οποίος οδηγούσε ένα όχημα στο οποίο είχε τοποθετήσει διακριτικά της αστυνομίας, πυροβόλησε και σκότωσε 22 ανθρώπους στη διάρκεια 13 ωρών στη Νέα Σκωτία του Καναδά, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.Το χειρότερο μακελειό σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του Καναδά σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 1989, όταν ένοπλος σκότωσε 14 φοιτήτριες και τραυμάτισε άλλες 13 στην Πολυτεχνική Σχολή του Μόντρεαλ στο Κεμπέκ, προτού αυτοκτονήσει.