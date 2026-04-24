Ο πρόεδρος της Βραζιλίας υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης καρκινώματος στο τριχωτό της κεφαλής
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, 80 ετών, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση αφαίρεσης μιας δερματικής βλάβης στο τριχωτό της κεφαλής, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, ανακοίνωσε ο γιατρός του.

Η επέμβαση ήταν προγραμματισμένη και έγινε σε νοσοκομείο του Σάο Πάουλο, είπε ο καρδιολόγος Ρομπέρτο Καλίλ Φίλιου σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της προεδρίας, ο Λούλα πήρε εξιτήριο από το Συρο-Λιβανέζικο Νοσοκομείο του Σάο Πάουλο γύρω στο μεσημέρι.



Η δερματολόγος Κριστίνια Αμπντάλα, που έκανε την επέμβαση, είπε ότι αφαιρέθηκε ένα βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, το οποίο ήταν εμφανές τις τελευταίες εβδομάδες και οφείλεται «στην έκθεση τον ήλιο». Ο Καλίλ είπε ότι η πληγή θα κλείσει σε περίπου έναν μήνα και ο πρόεδρος Λούλα θα πρέπει στο διάστημα αυτό «να χρησιμοποιεί καπέλο», όπως είχε κάνει και το 2024 για ένα διαφορετικό πρόβλημα, όταν υποβλήθηκε κατεπειγόντως σε επέμβαση στο κεφάλι αφού έπεσε μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, παράλληλα με την επέμβαση αφαίρεσης της δερματικής αλλοίωσης, ο Λούλα υποβλήθηκε και σε θεραπεία για τη θεραπεία τενοντίτιδας στον αντίχειρα του δεξιού χεριού.

Ο Λούλα, που θα διεκδικήσει μια τέταρτη προεδρική θητεία στις εκλογές του Οκτωβρίου, τους τελευταίους μήνες εμφανίζεται συχνά να κάνει γυμναστική, για να δείξει ότι είναι σε φόρμα και να καθησυχάσει τις ανησυχίες για την υγεία του και την ηλικία του.

Ο κυριότερος αντίπαλός του σε αυτές τις εκλογές θα είναι ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, 44 ετών, γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου που εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος.
