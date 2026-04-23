Τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα πήδηξε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου με τα τρία παιδιά της
Τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα πήδηξε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου με τα τρία παιδιά της
Η μητέρα μαζί με τα δύο παιδιά της, 4 ετών και 4 μηνών, πέθαναν ακαριαία - Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 5χρονη κόρη της
Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στο Καταντζάρο της Ιταλίας, όταν μία μητέρα με τρία παιδιά της πήδηξε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ενός κτιρίου στην οδό Zanotti Bianco.
Σύμφωνα με πληροφορίες του L'Unione Sarda η μητέρα και τα δύο παιδιά της, τεσσάρων ετών και τεσσάρων μηνών, πέθαναν ακαριαία, ενώ η 5χρονη κόρη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του L'Unione Sarda η μητέρα και τα δύο παιδιά της, τεσσάρων ετών και τεσσάρων μηνών, πέθαναν ακαριαία, ενώ η 5χρονη κόρη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.
Η έρευνα διεξάγεται από την Ομάδα Δράσης του Καταντζάρο και συντονίζεται από την Εισαγγελέα Graziella. Η πιο πιθανή αιτία του τραγικού συμβάντος είναι δολοφονία-αυτοκτονία.
Catanzaro, una mamma si getta dal balcone con i tre figli: li aveva vestiti eleganti.#DentrolaNotizia pic.twitter.com/SxDGVTPtRp— Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) April 22, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
