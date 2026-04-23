Τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα πήδηξε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου με τα τρία παιδιά της
Τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα πήδηξε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου με τα τρία παιδιά της

Η μητέρα μαζί με τα δύο παιδιά της, 4 ετών και 4 μηνών, πέθαναν ακαριαία - Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 5χρονη κόρη της

Τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα πήδηξε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου με τα τρία παιδιά της
Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στο Καταντζάρο της Ιταλίας, όταν μία μητέρα με τρία παιδιά της πήδηξε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ενός κτιρίου στην οδό Zanotti Bianco.

Σύμφωνα με πληροφορίες του L'Unione Sarda η μητέρα και τα δύο παιδιά της, τεσσάρων ετών και τεσσάρων μηνών, πέθαναν ακαριαία, ενώ η 5χρονη κόρη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

 Η έρευνα διεξάγεται από την Ομάδα Δράσης του Καταντζάρο και συντονίζεται από την Εισαγγελέα Graziella. Η πιο πιθανή αιτία του τραγικού συμβάντος είναι δολοφονία-αυτοκτονία.

