Ο Τραμπ είπε στον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν ότι θα εξετάσει τις συστάσεις για τα Στενά του Ορμούζ
Ο Ασίμ Μουνίρ φέρεται να προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ο ναυτικός αποκλεισμός αποτελεί εμπόδιο στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν
Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε στον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ ότι θα λάβει υπόψη τις επισημάνσεις του σχετικά με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, τον οποίο το Ισλαμαμπάντ θεωρεί σημαντικό εμπόδιο για την πρόοδο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με πακιστανική πηγή ασφαλείας.
Οι δύο πλευρές είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην περιοχή και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης της έντασης, εν μέσω συνεχιζόμενων προσπαθειών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες διεθνώς, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, με τις εξελίξεις να επηρεάζουν τις ενεργειακές αγορές και τη γεωπολιτική σταθερότητα.
Το πρωί της Δευτέρας, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαϊ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν αποκομίσει διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες, προσθέτοντας ότι η στάση τους δεν συμβάλλει σε θετικά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη δεν εξετάζει επί του παρόντος νέα διαδικασία διαλόγου με την Ουάσιγκτον.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία από την πρώτη στιγμή εφαρμογής της, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό και πραγματοποιώντας ενέργειες που, όπως είπε, αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο. Ο Μπαγκάι ανέφερε ότι το Ιράν ενημέρωσε σχετικά τον Πακιστανό διαμεσολαβητή, επισημαίνοντας ότι αμερικανικές ενέργειες περιλάμβαναν επιθέσεις σε ιρανικά πλοία και υποδομές, καθώς και απώλειες ανθρώπινων ζωών.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ σημείωσε επίσης ότι είχε υποβληθεί πρόταση δέκα σημείων, η οποία συζητήθηκε στο Ισλαμαμπάντ, ενώ υποστήριξε ότι τα Στενά του Ορμούζ ήταν ασφαλή πριν από τις επιθέσεις που αποδίδονται στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
US President Donald Trump said he would consider Pakistan's army chief Asim Munir's advice on the Strait of Hormuz blockade, a Pakistani security source said on Monday.— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 20, 2026
