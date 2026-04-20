Απίστευτη απάτη στο Λονδίνο: Τον νάρκωσαν με νοθευμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο και του άδειασαν τον τραπεζικό λογαριασμό μέσω Face ID
Απίστευτη απάτη στο Λονδίνο: Τον νάρκωσαν με νοθευμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο και του άδειασαν τον τραπεζικό λογαριασμό μέσω Face ID
Το περιστατικό σημειώθηκε σε κλαμπ στο Κλάπαμ - Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία της ουσίας «spice» στον οργανισμό του
Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στο Λονδίνο, όπου δύο άνδρες φέρεται να άφησαν αναίσθητο θαμώνα νυχτερινού κέντρου δίνοντάς του νοθευμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο που περιείχε ναρκωτική ουσία.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας το Face ID του κινητού του, κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό και να αφαιρέσουν περίπου 8.000 ευρώ.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε κλαμπ στο Κλάπαμ, όταν οι δύο άνδρες πλησίασαν το θύμα και ξεκίνησαν συζήτηση μαζί του. Σύμφωνα με πληροφορίες, του προσέφεραν ηλεκτρονικό τσιγάρο που περιείχε την ουσία «spice», ένα συνθετικό κανναβινοειδές.
Το θύμα εντοπίστηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία της ουσίας «spice» στον οργανισμό του. Το συγκεκριμένο συνθετικό ναρκωτικό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες, όπως ναυτία, εμετούς, επιληπτικές κρίσεις ή ακόμη και καρδιακή ανακοπή.
Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ κάνουν λόγο για μια νέα εγκληματική πρακτική που εμφανίζει αυξητική τάση σε χώρους διασκέδασης.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας το Face ID του κινητού του, κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό και να αφαιρέσουν περίπου 8.000 ευρώ.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε κλαμπ στο Κλάπαμ, όταν οι δύο άνδρες πλησίασαν το θύμα και ξεκίνησαν συζήτηση μαζί του. Σύμφωνα με πληροφορίες, του προσέφεραν ηλεκτρονικό τσιγάρο που περιείχε την ουσία «spice», ένα συνθετικό κανναβινοειδές.
Το θύμα εντοπίστηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία της ουσίας «spice» στον οργανισμό του. Το συγκεκριμένο συνθετικό ναρκωτικό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες, όπως ναυτία, εμετούς, επιληπτικές κρίσεις ή ακόμη και καρδιακή ανακοπή.
Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ κάνουν λόγο για μια νέα εγκληματική πρακτική που εμφανίζει αυξητική τάση σε χώρους διασκέδασης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα