Γιατί ο Γερμανός σταρ με το αμφιλεγόμενο παρελθόν Heino «τρέχει» στα δικαστήρια το ακροδεξιό AfD - Ζητεί 250.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη

Θεωρείται από πολλούς η γερμανική «απάντηση» στον Tom Jones, όμως ο Heino (Heinz Georg Kramm), ο εμβληματικός σταρ με τα μαύρα γυαλιά και τα 50 εκατομμύρια πωλήσεις, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μιας θυελλώδους κόντρας.
Ποιος είναι ο HeinoΟ Heino (πραγματικό όνομα: Heinz Georg Kramm) είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς και αναγνωρίσιμους τραγουδιστές της λαϊκής μουσικής (Schlager και Volksmusik) στη Γερμανία.
Είναι πασίγνωστος για τα κατάξανθα μαλλιά του και τα σκούρα γυαλιά ηλίου, τα οποία φορά μόνιμα από τη δεκαετία του '70 λόγω εξόφθαλμου που προκλήθηκε από τη νόσο του Basedow.
Έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους και η φωνή του είναι μια βαθιά, χαρακτηριστική βαρύτονη. Τα τραγούδια του συχνά υμνούν τη γερμανική ύπαιθρο και την παράδοση.
Το 2013 έκανε μια τεράστια επιστροφή στην επικαιρότητα (και στις νεότερες γενιές) κυκλοφορώντας έναν δίσκο με διασκευές γνωστών γερμανικών ροκ και χιπ-χοπ κομματιών, υιοθετώντας ένα πιο «ροκ» στυλ που συζητήθηκε πολύ.
Αν και το ρεπερτόριό του είναι παραδοσιακό, κάτι που συχνά προσπαθούν να εκμεταλλευτούν συντηρητικοί ή ακροδεξιοί κύκλοι, ο ίδιος κατά καιρούς έχει προσπαθήσει να κρατήσει αποστάσεις από την πολιτική εργαλειοποίηση, όπως φαίνεται και στην περίπτωση με το AfD.
Οι κατηγορίες για ακροδεξιές συμπάθειεςΠαλαιότερο δημοσίευμα του «Guardian» λέει για εκείνον:
«Παρά την προσπάθεια του Heino και της συζύγου του, Χάννελορ να προβάλλουν για πολλές δεκαετίες την εικόνα ενός αγαπητού κατεργάρη που τραγουδά ρομαντικές επιτυχίες για βουνά και κορίτσια, μια πιο σκοτεινή πλευρά έρχεται στην επιφάνεια.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου το Φεβρουάριο του 2013 για την υγεία του, ο Heino δήλωνε πως είναι "σκληρός σαν ατσάλι, ανθεκτικός σαν το δέρμα και γρήγορος σαν λαγωνικό".
Πρόκειται για φράσεις που προέρχονται αυτούσιες από ομιλία του Αδόλφου Χίτλερ στη χιτλερική νεολαία το 1935.
Αν και ο μάνατζέρ του ισχυρίστηκε πως η δήλωση έγινε χωρίς γνώση του ιστορικού πλαισίου, οι επικριτές του υπενθυμίζουν και άλλα περιστατικά:
Η απάντησή τουΟ Heino είχε υποστηρίξει ότι όποιος μιλά έτσι για εκείνον είναι απλώς ζηλιάρης για την επιτυχία του, αγνοώντας το γεγονός ότι όλοι επωφελούνται από τα δικαιώματα.
«Βγάζουν αρκετά χρήματα από το άλμπουμ μου, θα έπρεπε απλώς να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό», δήλωνε στη Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Για χρόνια ήμουν ο στόχος των αστείων, αλλά μέχρι σήμερα έχω πουλήσει 50 εκατομμύρια δίσκους. Αν κάποιος από τον χώρο της μουσικής γελάει μαζί μου τώρα, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να γελάσω κι εγώ», δήλωνε τότε ο Heino.
«Προχθές, τέσσερις νέοι με προσπέρασαν στον αυτοκινητόδρομο και μου έκαναν τον αντίχειρα προς τα πάνω και με χαιρέτησαν. Αυτά είναι πράγματα που κάνουν έναν 74χρονο χαρούμενο. Άλλωστε, θα μπορούσαν να λένε: “τι κάνει αυτός ο γέρος εκεί πέρα;”».
Μια ζωή δίπλα στην Χάννελορ Άουερ, τραγουδίστρια και μάνατζέρ του
Η Χάννελορ Άουερ γεννήθηκε στις 30 Μαΐου 1942 στο Λιντς της Αυστρίας, ως κόρη ενός υπαλλήλου ταχυδρομείου. Σε ηλικία 15 ετών συμμετείχε σε διαγωνισμό τραγουδιού και κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Αυτό αποτέλεσε και το πρώτο της σημαντικό βήμα.
Τραγουδίστρια και ηθοποιός
Το 1959 απέκτησε δισκογραφικό συμβόλαιο από μεγάλη γερμανική εταιρεία και κυκλοφόρησε αρκετά singles. Τη μεγαλύτερη επιτυχία της σημείωσε με το τραγούδι «Was in Athen geschah». Το κομμάτι παρέμεινε για 17 εβδομάδες στο Top 50 του περιοδικού «Musikmarkt».
Παράλληλα με τη μουσική της καριέρα, η Auer δραστηριοποιήθηκε και στον κινηματογράφο. Ο τότε σύντροφός της, ο σκηνοθέτης Franz Antel, της έδωσε αρκετούς δευτερεύοντες ρόλους στις ταινίες του και τελικά συμμετείχε συνολικά σε περίπου 31 παραγωγές.
Γάμος με έναν αριστοκράτη
Η επαγγελματική της πορεία σταματά όταν το 1968 παντρεύεται ως δεύτερη σύζυγος τον πρίγκιπα Alfred von Auersperg. Η αριστοκρατική οικογένεια δεν αποδέχτηκε την καριέρα της Χάννελορ Άουερ, γεγονός που επηρέασε την πορεία της.
Το 1972 η Χάννελορ Άουερ ήταν υποψήφια για τον τίτλο της Μις Αυστρία. Αν και δεν κέρδισε τον τίτλο, εκείνη η ημέρα άλλαξε τη ζωή της, καθώς γνώρισε τον Heino, ο οποίος τότε ήταν ακόμη παντρεμένος με τη δεύτερη σύζυγό του, Lilo. Η πραγματική «σπίθα» μεταξύ τους άναψε όμως πέντε χρόνια αργότερα. Το 1979 και οι δύο χώρισαν από τους τότε συντρόφους τους και παντρεύτηκαν την ίδια χρονιά.
Μάνατζερ του HeinoΗ Χάννελορ Άουερ υπήρξε η «δυνατή γυναίκα» στο πλευρό του Heino: φρόντιζε τα πάντα πίσω από τη σκηνή, είχε τον πλήρη έλεγχο στις περιοδείες και στήριζε διαρκώς τον σύζυγό της. Εμφανίζονταν επίσης μαζί στη σκηνή, κυκλοφορούσαν τραγούδια και παρουσίαζαν τηλεοπτικές εκπομπές.
Ωστόσο, η Χάννελορ Άουερ αντιμετώπιζε επανειλημμένα προβλήματα υγείας. Το 1972 υπέστη σοβαρό τροχαίο ατύχημα με πολλαπλά κατάγματα και έμεινε για εβδομάδες σε κώμα. Το 2004 υπέστη έμφραγμα και υποβλήθηκε σε χειρουργείο με πολλαπλά bypass. Από τότε η υγεία της επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να χρησιμοποιεί rollator. Ο Heino τη φρόντιζε πάντα με ιδιαίτερη αφοσίωση μέχρι το τέλος.
Το πιο δημοφιλές τραγούδι του, «Blau blüht der Enzian»Το απόλυτα σήμα κατατεθέν του Heino, το τραγούδι που ξέρει κάθε Γερμανός (είτε το θέλει είτε όχι), είναι το: «Blau blüht der Enzian» (Γαλάζια ανθίζει η γεντιανή).
Κυκλοφόρησε το 1972 και έγινε ακαριαία τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στο No. 2 των γερμανικών charts.
Είναι ένα κλασικό δείγμα Schlager μουσικής: χαρούμενο, ρυθμικό, με αναφορές στις Άλπεις και την παράδοση.
Μάλιστα, είναι τόσο ταυτισμένο μαζί του, που το 2014 το επανεκτέλεσε σε heavy metal εκδοχή με τίτλο «Schwarz blüht der Enzian» (Μαύρη ανθίζει η γεντιανή), παίζοντας με την αντίθεση της εικόνας του.
Άλλες μεγάλες επιτυχίες του:
-«Schwarzbraun ist die Haselnuss»: Το τραγούδι που αναφέρθηκε και πριν ως αμφιλεγόμενο λόγω της δημοφιλίας του στη Βέρμαχτ.
-«Die schwarze Barbara»: Μια από τις πιο αγαπημένες λαϊκές μπαλάντες του.
-«Junge»: Η ανατρεπτική διασκευή του στο τραγούδι του πανκ συγκροτήματος Die Ärzte το 2013, η οποία τον έφερε ξανά στην κορυφή των charts και τον σύστησε σε ένα εντελώς νέο, νεανικό κοινό.
