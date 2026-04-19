Γιατί ο Γερμανός σταρ με το αμφιλεγόμενο παρελθόν Heino «τρέχει» στα δικαστήρια το ακροδεξιό AfD - Ζητεί 250.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη

Η απάντησή του

Μια ζωή δίπλα στην Χάννελορ Άουερ, τραγουδίστρια και μάνατζέρ του

Μάνατζερ του Heino

«Blau blüht der Enzian» (Γαλάζια ανθίζει η γεντιανή).



Κυκλοφόρησε το 1972 και έγινε ακαριαία τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στο No. 2 των γερμανικών charts.



Είναι ένα κλασικό δείγμα Schlager μουσικής: χαρούμενο, ρυθμικό, με αναφορές στις Άλπεις και την παράδοση.



Μάλιστα, είναι τόσο ταυτισμένο μαζί του, που το 2014 το επανεκτέλεσε σε heavy metal εκδοχή με τίτλο «Schwarz blüht der Enzian» (Μαύρη ανθίζει η γεντιανή), παίζοντας με την αντίθεση της εικόνας του.







Άλλες μεγάλες επιτυχίες του:



-«Schwarzbraun ist die Haselnuss»: Το τραγούδι που αναφέρθηκε και πριν ως αμφιλεγόμενο λόγω της δημοφιλίας του στη Βέρμαχτ.



-«Die schwarze Barbara»: Μια από τις πιο αγαπημένες λαϊκές μπαλάντες του.



-«Junge»: Η ανατρεπτική διασκευή του στο τραγούδι του πανκ συγκροτήματος Die Ärzte το 2013, η οποία τον έφερε ξανά στην κορυφή των charts και τον σύστησε σε ένα εντελώς νέο, νεανικό κοινό.

Αν και ο μάνατζέρ του ισχυρίστηκε πως η δήλωση έγινε χωρίς γνώση του ιστορικού πλαισίου, οι επικριτές του υπενθυμίζουν και άλλα περιστατικά:-Τη δεκαετία του '70 επέμενε να τραγουδά και τις τρεις στροφές του γερμανικού ύμνου (η δεύτερη θεωρείται ταμπού λόγω εθνικιστικού περιεχομένου).-Το 1989 σημείωσε επιτυχία με ένα παραδοσιακό τραγούδι που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στη Βέρμαχτ.-Είχε τραγουδήσει στη Νότια Αφρική την εποχή του Απαρτχάιντ, απόφαση για την οποία δηλώνει πως δεν μετανιώνειΟ Heino είχε υποστηρίξει ότι όποιος μιλά έτσι για εκείνον είναι απλώς ζηλιάρης για την επιτυχία του, αγνοώντας το γεγονός ότι όλοι επωφελούνται από τα δικαιώματα.«Βγάζουν αρκετά χρήματα από το άλμπουμ μου, θα έπρεπε απλώς να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό», δήλωνε στη Frankfurter Allgemeine Zeitung.«Για χρόνια ήμουν ο στόχος των αστείων, αλλά μέχρι σήμερα έχω πουλήσει 50 εκατομμύρια δίσκους. Αν κάποιος από τον χώρο της μουσικής γελάει μαζί μου τώρα, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να γελάσω κι εγώ», δήλωνε τότε ο Heino.«Προχθές, τέσσερις νέοι με προσπέρασαν στον αυτοκινητόδρομο και μου έκαναν τον αντίχειρα προς τα πάνω και με χαιρέτησαν. Αυτά είναι πράγματα που κάνουν έναν 74χρονο χαρούμενο. Άλλωστε, θα μπορούσαν να λένε: “τι κάνει αυτός ο γέρος εκεί πέρα;”».Η Χάννελορ Άουερ γεννήθηκε στις 30 Μαΐου 1942 στο Λιντς της Αυστρίας, ως κόρη ενός υπαλλήλου ταχυδρομείου. Σε ηλικία 15 ετών συμμετείχε σε διαγωνισμό τραγουδιού και κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Αυτό αποτέλεσε και το πρώτο της σημαντικό βήμα.Το 1959 απέκτησε δισκογραφικό συμβόλαιο από μεγάλη γερμανική εταιρεία και κυκλοφόρησε αρκετά singles. Τη μεγαλύτερη επιτυχία της σημείωσε με το τραγούδι «Was in Athen geschah». Το κομμάτι παρέμεινε για 17 εβδομάδες στο Top 50 του περιοδικού «Musikmarkt».Παράλληλα με τη μουσική της καριέρα, η Auer δραστηριοποιήθηκε και στον κινηματογράφο. Ο τότε σύντροφός της, ο σκηνοθέτης Franz Antel, της έδωσε αρκετούς δευτερεύοντες ρόλους στις ταινίες του και τελικά συμμετείχε συνολικά σε περίπου 31 παραγωγές.Η επαγγελματική της πορεία σταματά όταν το 1968 παντρεύεται ως δεύτερη σύζυγος τον πρίγκιπα Alfred von Auersperg. Η αριστοκρατική οικογένεια δεν αποδέχτηκε την καριέρα της Χάννελορ Άουερ, γεγονός που επηρέασε την πορεία της.Το 1972 η Χάννελορ Άουερ ήταν υποψήφια για τον τίτλο της Μις Αυστρία., εκείνη η ημέρα άλλαξε τη ζωή της, καθώς γνώρισε τον Heino, ο οποίος τότε ήταν ακόμη παντρεμένος με τη δεύτερη σύζυγό του, Lilo. Η πραγματική «σπίθα» μεταξύ τους άναψε όμως πέντε χρόνια αργότερα.Η Χάννελορ Άουερ υπήρξε η «δυνατή γυναίκα» στο πλευρό του Heino: φρόντιζε τα πάντα πίσω από τη σκηνή, είχε τον πλήρη έλεγχο στις περιοδείες και στήριζε διαρκώς τον σύζυγό της. Εμφανίζονταν επίσης μαζί στη σκηνή, κυκλοφορούσαν τραγούδια και παρουσίαζαν τηλεοπτικές εκπομπές.Ωστόσο, η Χάννελορ Άουερ αντιμετώπιζε επανειλημμένα προβλήματα υγείας. Το 1972 υπέστη σοβαρό τροχαίο ατύχημα με πολλαπλά κατάγματα και έμεινε για εβδομάδες σε κώμα. Το 2004 υπέστη έμφραγμα και υποβλήθηκε σε χειρουργείο με πολλαπλά bypass. Από τότε η υγεία της επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να χρησιμοποιεί rollator. Ο Heino τη φρόντιζε πάντα με ιδιαίτερη αφοσίωση μέχρι το τέλος.