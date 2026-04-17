Ο πόλεμος κατά του Ιράν είναι μια «μικρή παράκαμψη σε μια αξιαγάπητη χώρα», λέει ο Τραμπ
Δημοσκόπηση δείχνει ότι ένας στους δύο Αμερικανούς κρίνουν ότι ο πόλεμος δεν άξιζε τον κόπο
Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν μια «μικρή παράαμψη» που πάντως χρειαζόταν να κάνουν οι ΗΠΑ, σε μια απόπειρα να αντιπαρέλθει το γεγονός ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής, κατά δημοσκοπήσεις.
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λας Βέγκας, όπου πήγε να μιλήσει (και) για την κατάργηση του φόρου στα φιλοδωρήματα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε των πεπραγμένων του για την οικονομία από την έναρξη της θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.
Διαβεβαίωσε πως η οικονομία τα πάει περίφημα, «παρά τη μικρή παράκαμψη σε αυτή την αξιαγάπητη χώρα που τη λένε Ιράν, που όμως έπρεπε να κάνουμε, επειδή αλλιώς θα μπορούσαν να γίνουν πολύ άσχημα πράγματα - αληθινό κακό», είπε, υπονοώντας προφανώς την απόκτηση πυρηνικών όπλων που κατ’ αυτόν επιδίωκε το Ιράν — κάτι που η Τεχεράνη αρνείται εδώ και δεκαετίες.
Δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos που διενεργήθηκε από τις 10 ως τις 12 Απριλίου με δείγμα πάνω από 1.000 Αμερικανούς έδειξε ότι το 51% των ερωτηθέντων κρίνει ότι η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν «δεν άξιζε τον κόπο», με δεδομένα τα κόστη. Μόλις το 24% εξέφρασε την αντίθετη άποψη.
Άλλη δημοσκόπηση του πανεπιστημίου Quinnipiac η οποία είδε το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη έδειξε ότι το 65% του δείγματος θεωρεί υπεύθυνο τον Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσφατη άνοδο των τιμών των καυσίμων στη χώρα.
Κατά την ίδια έρευνα, μόλις το 36% του δείγματος εγκρίνει τον τρόπο που χειρίστηκε ο πρόεδρος Τραμπ την «κατάσταση» με το Ιράν, ενώ το 58% τον αποδοκιμάζει.
Trump: "We had the best economy in the history of our country in my first term, and we're blowing it away now" pic.twitter.com/2R22sadtPK— Aaron Rupar (@atrupar) April 17, 2026
Trump: "The economy is doing so well. By the way, we had to do a little journey down to Iran. I didn't want to do that but we had to. We just hit 50,000 on the Dow." pic.twitter.com/udN9RLYN34— Aaron Rupar (@atrupar) April 17, 2026
Trump: "The war in Iran is going along swimmingly. We can do whatever we want. It's perfect." pic.twitter.com/FnhrivLxv9— Aaron Rupar (@atrupar) April 17, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα