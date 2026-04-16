Δείτε βίντεο: Οι Ιρανοί παρουσιάζουν τον Τραμπ ως Minion που προσπαθεί να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Ένα νέο βίντεο ιρανικής προπαγάνδας που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως χαρακτήρα... Minion που αποτυγχάνει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ , την ώρα που κλιμακώνεται η ένταση με τις ΗΠΑ για τον έλεγχο της κρίσιμης θαλάσσιας οδού μεταφοράς πετρελαίου.Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail , ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται ως χαρακτήρας της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων, Minion, που παλεύει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ σε νέο βίντεο ιρανικής προπαγάνδας, το οποίο στοχεύει να σατιρίσει τον Αμερικανό πρόεδρο εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης για τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας περάσματος.Στο βίντεο, η Ισλαμική Δημοκρατία σατιρίζει τις προσπάθειες του Τραμπ να επαναλειτουργήσει τη δίοδο, παρουσιάζοντάς τον ως Minion, μόλις μία ημέρα μετά τη δημοσίευση από την πρεσβεία του Ιράν στο Τατζικιστάν εικόνας που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και τον απεικονίζει να ρίχνεται στην κόλαση από τον Ιησού Χριστό.Το βίντεο ξεκινά με μια καρτουνίστικη εκδοχή του Τραμπ να επιπλέει πάνω σε ένα ξύλινο κομμάτι, δίπλα σε μια αμερικανική σημαία. «Θα μετρήσω μέχρι το τρία. Όταν ανοίξω τα μάτια μου, το στενό πρέπει να είναι ανοικτό», λέει ο χαρακτήρας.Τίποτα δεν συμβαίνει, όμως Minions σε άλλο κομμάτι ξύλου, που συμβολίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, αρχίζουν να επευφημούν.Στη συνέχεια, ένα ιρανικό Minion πατά ένα κόκκινο κουμπί και γελά, ενώ μια κορδέλα «προειδοποίησης» πέφτει πάνω από τα στενά, υπογραμμίζοντας τον έλεγχο του Ιράν στην περιοχή.





Ο χαρακτήρας που αναπαριστά τον Τραμπ επαναλαμβάνει ότι το στενό θα ανοίξει ξανά, ωστόσο το Ιράν ρίχνει ολοένα και περισσότερες κορδέλες «προειδοποίησης», προκαλώντας τελικά την οργή των άλλων Minions.



«Είναι μόνιμα ανοικτά» Σημειώνεται ότι η πρεσβεία του Ιράν στη Ρωσία δημοσίευσε χθες το βίντεο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν τον έλεγχο της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού.



Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «μόνιμα ανοικτά», έπειτα από μυστικές συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ, δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση ναυτικού αποκλεισμού της περιοχής. Το συγκεκριμένο πέρασμα αποτελεί κρίσιμο σημείο για τη μεταφορά πετρελαίου, καθώς περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς διέρχεται από εκεί.



Ωστόσο, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου πέρασε από τα στενά «χωρίς καμία απόκρυψη».



Η Τεχεράνη έχει δημοσιεύσει σειρά σατιρικών προπαγανδιστικών βίντεο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, επιχειρώντας να πλήξει την αξιοπιστία του Αμερικανού προέδρου.



«Η ώρα της κρίσης σου έφτασε» Σε προηγούμενο βίντεο, που δημοσιεύθηκε ενώ ο Τραμπ δεχόταν έντονες αντιδράσεις για ανάρτηση εικόνας τεχνητής νοημοσύνης που τον παρουσίαζε ως Ιησού, ακούγεται μια απειλητική φωνή να λέει: «Η ώρα της κρίσης σου έφτασε».



Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ιησούς εμφανίζεται πίσω από τον Τραμπ και τον χτυπά, με αποτέλεσμα να αιμορραγεί και να ουρλιάζει, πριν πέσει σε έναν φλεγόμενο λάκκο.



Ο Τραμπ προκάλεσε αντιπαράθεση με τον Πάπα αφού καταδίκασε τη ρητορική που προερχόταν από τον Λευκό Οίκο και κάλεσε σε ειρήνη στη Μέση Ανατολή.



Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον ποντίφικα «αδύναμο στο ζήτημα της εγκληματικότητας και καταστροφικό για την εξωτερική πολιτική».



Η αντιπαράθεση εντάθηκε περαιτέρω όταν ο Τραμπ ανήρτησε εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που τον απεικόνιζε ως Ιησού Χριστό, προκαλώντας αντιδράσεις ακόμη και από υποστηρικτές του και καθολικούς χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η ανάρτηση έγινε αφού ο πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Λέο, 70 ετών, έγινε Πάπας «επειδή ήταν Αμερικανός», προσθέτοντας: «Αν δεν ήμουν στον Λευκό Οίκο, ο Λέο δεν θα ήταν στο Βατικανό».



Στην εικόνα που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εμφανίζεται ντυμένος με κόκκινα και λευκά άμφια, να θεραπεύει έναν άνδρα με το χέρι του, ενώ στο φόντο κυματίζει η αμερικανική σημαία.



Στη συνέχεια, ο ίδιος διέγραψε την εικόνα, δηλώνοντας ότι θεωρούσε πως απεικόνιζε έναν γιατρό του Ερυθρού Σταυρού.



«Συνήθως δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό, αλλά δεν ήθελα να υπάρξει σύγχυση. Οι άνθρωποι μπερδεύτηκαν», ανέφερε σχετικά με τη διαγραφή της εικόνας.