Οι ΗΠΑ λένε πως έχουν διακόψει πλήρως το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν μέσω θαλάσσης
ΗΠΑ Ιράν CENTCOM

Οι ΗΠΑ λένε πως έχουν διακόψει πλήρως το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν μέσω θαλάσσης

Η Centcom υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός εφαρμόζεται σε πλοία όλων των χωρών – Αντιτορπιλικά του αμερικανικού ναυτικού συμμετέχουν στην επιχείρηση

Οι ΗΠΑ λένε πως έχουν διακόψει πλήρως το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν μέσω θαλάσσης
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν διακόψει πλήρως το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν μέσω θαλάσσης, στο πλαίσιο ναυτικού αποκλεισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή της Centcom.

Ο αμερικανικός στρατός γνωστοποίησε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν «πλήρως σταματήσει το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν μέσω θαλάσσης», στο πλαίσιο της επιχείρησης αποκλεισμού που εφαρμόζεται στις θαλάσσιες μεταφορές της χώρας.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της US Central Command, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι «εκτιμάται πως το 90% της οικονομίας του Ιράν βασίζεται στο διεθνές εμπόριο μέσω θαλάσσης» και ότι «σε λιγότερο από 36 ώρες από την εφαρμογή του αποκλεισμού οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν σταματήσει εντελώς το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν».



Συμμετοχή αντιτορπιλικών στην επιχείρηση

Σύμφωνα με τη Centcom, ο αποκλεισμός εφαρμόζεται «αμερόληπτα σε πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από παράκτιες περιοχές ή λιμάνια του Ιράν».

Στην επιχείρηση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του αμερικανικού ναυτικού, τα οποία διαθέτουν πληρώματα άνω των 300 ναυτών και έχουν δυνατότητες εκτέλεσης επιθετικών και αμυντικών επιχειρήσεων στη θάλασσα.



Η εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής πίεσης προς την Τεχεράνη, με στόχο τον περιορισμό των οικονομικών και ενεργειακών δυνατοτήτων της χώρας μέσω ελέγχου των θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών.

Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

