H Ιβάνκα Τραμπ έκλαψε για τη μητέρα της, τον καρκίνο του συζύγου της και την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, δείτε βίντεο

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στην οποία αρκετές φορές δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της προχώρησε η Ιβάνκα Τραμπ μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τον θάνατο της μητέρας της, Ιβάνα, τη γιαγιά της, τον σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ και την περιπέτεια με τον καρκίνο στον θυρεοειδή αλλά και την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της και προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.Η 44χρονη κόρη του Αμερικανού προέδρου ζήτησε ένα χαρτομάντιλο καθώς μιλούσε για τη μητέρα της και τη γιαγιά της σε συνέντευξη στο podcast "Diary of a CEO"«Η μητέρα μου με δίδαξε πολλά για το πώς να θέλω πολύ αυτό ό,τι κάνω» είπε η Ιβάνκα δακρύζοντας. «Προσπαθώ να μην κλάψω ξανά», είπε καθώς ο παρουσιαστής της έδειξε φωτογραφίες της ως παιδί με τη μητέρα της. «Έζησε μια καλή ζωή. Ήταν πολύ χαρούμενη» είπε σκουπίζοντας τα μάτια για τη μητέρα της.«Η απώλεια ενός γονέα. Μου φαίνεται διαφορετικά, ξέρετε, ειδικά απροσδόκητα, ειδικά μετά την COVID, η οποία μας στέρησε τόσα πολλά χρόνια», πρόσθεσε.Με την ίδια συγκίνηση μίλησε η Ιβάνκα Τραμπ και για τη γιαγιά της - τη μητέρα της Ιβάνα Τραμπ, Μαρί Ζελνίτσκοβα - που ζει μαζί τους στη Φλόριντα. «Η γιαγιά μου μαγείρευε κάθε γεύμα. Είναι απίστευτα στοργική. Είναι ευλογία να την έχουμε στο σπίτι μας και να ζει μαζί μας», είπε η Τραμπ, προσθέτοντας ότι εκτιμά τις ιστορίες που λέει η «Μπάμπι» (σ.σ. το παρατσούκλι που έχει δώσει στη γιαγιά της) στα παιδιά της. «Τους λέει ιστορίες για τη μητέρα μου, την οποία δυστυχώς δεν γνώρισαν».Μιλώντας για τον σύζυγό της και την περιπέτειά του με τον καρκίνο, είπε ότι επέλεξε την ψυχοθεραπεία μετά από «μερικές από τις προκλήσεις γύρω από την υγεία του Τζάρεντ. Είχα μόλις φύγει από την Ουάσινγκτον. Ο Τζάρεντ διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς για δεύτερη φορά και μετά πέθανε η μητέρα μου».Ο Κούσνερ πάλεψε κρυφά με τον καρκίνο του θυρεοειδούς και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός όγκου στο λαιμό του, ενώ υπηρετούσε ως ανώτερος σύμβουλος στην πρώτη θητεία του Τραμπ, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος στα απομνημονεύματά του. Το 2022, μετά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Κούσνερ υποβλήθηκε σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση θυρεοειδούς.

Η Ιβάνκα Τραμπ περιέγραψε επίσης ότι παρακολούθησε σε «ζωντανή μετάδοση» την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, τον Ιούλιο του 2023.



Όπως είπε, εκείνη την ημέρα βρισκόταν στο γκολφ κλαμπ Τραμπ στο Νιου Τζέρσεϊ, στην πισίνα με δύο από τα παιδιά της. Οι τηλεοράσεις ήταν ανοιχτές, οπότε είδε την απόπειρα και όσα ακολούθησαν στις ειδήσεις.



«Οι τηλεοράσεις ήταν ανοιχτές, οπότε το είδα σχεδόν αμέσως. Τρομοκρατήθηκα και φοβήθηκα, και ήμουν προστατευτική με τα παιδιά μου», είπε υποστηρίζοντας πώς καθώς παρακολουθούσε τον πατέρα της να σηκώνεται και να φεύγει περιτριγυρισμένος από την ομάδα της Μυστικής Υπηρεσίας, ήξερε ότι «ήταν καλά. Απλώς ήξερα ότι δεν ήταν η ώρα του».







Αποκάλυψε, δε, ότι έχει συγχωρέσει τον επίδοξο δολοφόνο Τόμας Κρουκς για τις πράξεις του: «Η συγχώρεση είναι δύσκολο πράγμα από αυτή την άποψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει. Το ότι ζούσε ο πατέρας μου ήταν μια ευλογία».



«Δεν μπορείς να θεωρείς τα πράγματα δεδομένα στη ζωή και το έχω μάθει αυτό με πολλούς τρόπους. Όταν η μητέρα μου πέθανε πρόωρα, όταν ο σύζυγός μου είχε ένα τρομακτικό επεισόδιο με καρκίνο. Απλώς δεν μπορείς να θεωρείς τίποτα δεδομένο» κατέληξε η Ιβάνκα Τραμπ.