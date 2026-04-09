Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Ιράν: Έως 15 πλοία την ημέρα θα περνούν από τα Στενά του Ορμούζ
Τα Στενά διέσχιζαν καθημερινά 140 πλοία πριν την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου
Το Ιράν θα επιτρέπει τη διέλευση έως 15 πλοίων την ημέρα από τα Στενά του Ορμούζ, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που κατέληξε με τις ΗΠΑ, τόνισε σήμερα μια μη κατονομαζόμενη υψηλόβαθμη ιρανική πηγή στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Σύμφωνα με δεδομένα εταιριών ανάλυσης ναυτιλιακών στοιχείων, των Kpler, Lloyd's List Intelligence και Signal Ocean, τις τελευταίες 24 ώρες ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαιοειδών και πέντε άλλα πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου διέσχισαν το Στενό, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας.
Η κυκλοφορία μέσω του Στενού έχει ουσιαστικά σταματήσει, με ελάχιστη κίνηση από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και με λίγες διελεύσεις να γίνονται ημερησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία
Αυτό συγκρίνεται με έναν μέσο όρο 140 πλοίων που διέσχιζαν καθημερινά τα Στενά πριν την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα