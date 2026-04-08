Το Ιράν έπληξε τον μοναδικό αγωγό εξαγωγής πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, αναφέρει το Reuters
ΚΟΣΜΟΣ
Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο, το Ιράν φέρεται να επιτέθηκε στον αγωγό East-West της Σαουδικής Αραβίας, λίγες ώρες μετά τη συμφωνία εκεχειρίας

7 ΣΧΟΛΙΑ
Το Ιράν φέρεται να επιτέθηκε στον αγωγό East-West της Σαουδικής Αραβίας, λίγες ώρες μετά τη συμφωνία εκεχειρίας που είχε στόχο την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγή του ενεργειακού κλάδου που μίλησε στο Reuters. Ο αγωγός αποτελεί πλέον τη μοναδική οδό εξαγωγής αργού πετρελαίου του βασιλείου, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λόγω της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο αγωγός δέχθηκε πλήγμα σε επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν, ενώ και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία φέρονται να αποτέλεσαν στόχο. Ο αγωγός East-West διοχέτευε περίπου 7 εκατ. βαρέλια ημερησίως από τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει εγκλωβίσει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Περσικό Κόλπο, προκαλώντας έντονες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας.

Οι ροές μέσω του αγωγού εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση των ζημιών. Ειδικοί κάνουν λόγο για επιδείνωση μιας ήδη πρωτοφανούς παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.


Επιθέσεις με πυραύλους και drones από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones σε πολλούς στόχους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου αμερικανικών εταιρειών στο Γιανμπού.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής ώρα της επίθεσης, ούτε το εύρος των ζημιών ή ο αντίκτυπος στη λειτουργία του αγωγού. Η υπηρεσία επικοινωνίας της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας και η εταιρεία Saudi Aramco δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού.


Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν την Τρίτη σε εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, με στόχο την αναστολή ενός πολέμου έξι εβδομάδων που έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και έχει διαταράξει σε πρωτοφανή βαθμό τις αγορές ενέργειας.

Εντατικοποίηση των ιρανικών επιθέσεων

Παρά τη συμφωνία, επιθέσεις σε άλλες χώρες του Κόλπου συνεχίστηκαν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι από τις 08:00 το πρωί τοπική ώρα καταγράφηκε εντατικοποίηση των ιρανικών επιθέσεων, με drones να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης νερού.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, ενώ στο Μπαχρέιν έγινε γνωστό ότι ιρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες στην περιοχή Σίτρα.

Μεγάλη η σημασία του αγωγού για τη Σαουδική Αραβία

Η Aramco χρησιμοποιεί περίπου 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως από τη δυναμικότητα του αγωγού East-West για εγχώριες ανάγκες, αφήνοντας περίπου 5 εκατ. βαρέλια ημερησίως διαθέσιμα για εξαγωγές. Τα φορτία από το λιμάνι Γιανμπού άγγιξαν σχεδόν τη μέγιστη δυναμικότητα, φθάνοντας τα 4,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως την εβδομάδα που ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία αποστολών πετρελαίου.

Η λειτουργία του αγωγού είχε καταστήσει τη Σαουδική Αραβία έναν από τους σχετικά ωφελημένους από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, καθώς ανάλυση του Reuters έδειξε ότι τα εκτιμώμενα έσοδα από πετρέλαιο τον Μάρτιο ήταν υψηλότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

