Γέμισαν τροπικές μέδουσες οι ακτές της νοτιοανατολικής Τουρκίας
Μέδουσες Ερυθρά θάλασσα Τουρκία

Γέμισαν τροπικές μέδουσες οι ακτές της νοτιοανατολικής Τουρκίας

Πρόκειται για ένα είδος που προέρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα και έχει καταστεί κυρίαρχο στον Κόλπο της Μερσίνης και στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλώνει ο καθηγητής Ντενίζ Αγιάς

Γέμισαν τροπικές μέδουσες οι ακτές της νοτιοανατολικής Τουρκίας
Εκατοντάδες νεκρές μέδουσες έχουν ξεβραστεί στις ακτές της Κουμ, στην Μερσίνη της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Εκτιμάται πως οι τροπικές μέδουσες Rhopilema Nomadica έφτασαν εκεί από την Ερυθρά Θάλασσα.

Ο καθηγητής Δρ. Ντενίζ Αγιάς, διευθυντής του Κέντρου Εφαρμογών και Έρευνας Θαλάσσιων Επιστημών του Πανεπιστημίου της Μερσίνης, δήλωσε στην εφημερίδα Milliyet ότι οι μέδουσες ξεβράστηκαν λόγω των ρευμάτων και των ανέμων μετά από μια καταιγίδα.

Ο Αγιάς, ο οποίος επισήμανε ότι οι μέδουσες υπάρχουν πάντα στα ανοιχτά της θάλασσας, δήλωσε τα εξής: «Πρόκειται για ένα είδος που προέρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα και έχει καταστεί κυρίαρχο στον Κόλπο της Μερσίνης και στην Ανατολική Μεσόγειο. Καθώς τρέφονται με πλαγκτόν, αυξάνουν τον πληθυσμό και τη βιομάζα τους όταν βρίσκουν άφθονη τροφή στη θάλασσα. Εδώ και 10 χρόνια παρατηρούμε ότι προσάραζουν μαζικά στις ακτές, ιδίως τους μήνες Φεβρουάριο-Απρίλιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών, ιδίως των κυμάτων, των ρευμάτων και των καταιγίδων, η παρουσία τους στις ακτές έχει πλέον καταστεί συνηθισμένη».

Ο καθηγητής έδωσε και συμβουλές ζητώντας από τους πολίτες να μην αγγίζουν τις μέδουσες αφού θα εμφανίσουν ερυθρότητα, πρήξιμο, πόνο και αίσθημα καύσου: «Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να καθαρίσετε την περιοχή με καθαρό θαλασσινό νερό και να μεταβείτε αμέσως στο νοσοκομείο. Διότι στα άτομα με αλλεργίες μπορεί να εμφανιστούν πολύ σοβαρές αντιδράσεις, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε θάνατο».
