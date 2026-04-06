«Πόλεμος» ΗΠΑ - ΕΕ για τα τυριά: «Για τους Αμερικανούς η φέτα είναι απλώς ένα λευκό τυρί, για την Ευρώπη, προϊόν που αναφέρεται στην Οδύσσεια»

Oι πωλήσεις «ψεύτικης παρμεζάνας» εκτός ΕΕ ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ ετησίως

Πότε μια ονομασία γίνεται «γενική»

Η φέτα στο επίκεντρο

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η φέτα μπορεί να παράγεται μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας

Η «μάχη» στις διεθνείς αγορές

Νέες συμφωνίες και προοπτικές

Οι αμερικανικές γαλακτοκομικές μονάδες, με μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα και εμπειρία, μπορούν συχνά να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές από τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους, με τις εξαγωγές τυριού να αυξάνονται κατά 20% πέρυσι.Την ίδια ώρα, δεν υπάρχουν σαφή διεθνή όρια για το πότε μια ονομασία παύει να συνδέεται με έναν τόπο και γίνεται γενικός όρος. Το «τσένταρ», για παράδειγμα, θεωρείται πλέον είδος τυριού και όχι προϊόν αποκλειστικά από την περιοχή Cheddar της Αγγλίας, ενώ η «σαμπάνια» παραμένει αυστηρά συνδεδεμένη με συγκεκριμένη περιοχή της Γαλλίας.Το ζήτημα αγγίζει άμεσα και τη φέτα. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η φέτα, αν και δεν είναι τοπωνύμιο, μπορεί να παράγεται μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, με παράδοση που φτάνει χιλιάδες χρόνια πίσω.Μάλιστα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρεται ακόμη και στην Οδύσσεια, ως προϊόν που συναντάται στο σπήλαιο του Κύκλωπα Πολύφημου. Αντίθετα, στις ΗΠΑ η φέτα θεωρείται «απλώς ένα λευκό, θρυμματιζόμενο τυρί, ανεξαρτήτως προέλευσης».Στην πράξη, ΗΠΑ και ΕΕ έχουν φτάσει σε αδιέξοδο ως προς το πώς αντιμετωπίζει η κάθε πλευρά τα τυριά στην εγχώρια αγορά της, μεταφέροντας τη σύγκρουση στις αγορές του υπόλοιπου κόσμου.Στην Ινδονησία, για παράδειγμα, η ΕΕ πέτυχε συμφωνία που αναγνωρίζει ότι η φέτα προέρχεται μόνο από την Ελλάδα και το γκοργκοντζόλα από την Ιταλία. Λίγους μήνες αργότερα, η κυβέρνηση Τραμπ αντέδρασε με δική της εμπορική συμφωνία, βάσει της οποίας η χώρα θα επιτρέπει και στους Αμερικανούς παραγωγούς να χρησιμοποιούν τις ίδιες ονομασίες.Οι συμφωνίες αυτές, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να υπονομευθούν οι υφιστάμενες δεσμεύσεις.Παρόμοια εικόνα και στην Αυστραλία, όπου νέα συμφωνία με την ΕΕ προβλέπει ότι οι παραγωγοί θα πρέπει σταδιακά να εγκαταλείψουν ονομασίες όπως «fontina», ενώ περιορισμοί τίθενται και στη χρήση της λέξης «φέτα» για νέες επιχειρήσεις.Ο Ian Schuman, στέλεχος της εταιρείας Schuman Cheese από το Νιου Τζέρσεϊ, που εξάγει παρμεζάνα και ασιάγκο, χαιρέτισε τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, επισημαίνοντας ότι «οι συμφωνίες στη Νοτιοανατολική Ασία και τη Λατινική Αμερική είναι ιδιαίτερα σημαντικές, λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της αυξανόμενης ζήτησης για τυρί».