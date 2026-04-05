Αστυνομικοί πήγαν να κόψουν κλήση χωρίς να υπάρχει οδηγός - 62.000 ευρώ τα πρόστιμα

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην Καλιφόρνια, όταν η αστυνομία σταμάτησε ένα Jaguar I-Pace με αυτόνομη οδήγηση της εταιρείας Waymo. Το όχημα, για άγνωστο μέχρι τώρα λόγο, εκτέλεσε παράνομη αναστροφή με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προβούν στον αντίστοιχο έλεγχο.

Το περίεργο όμως ήταν ότι δεν μπορούσαν να βεβαιώσουν την παράβαση καθώς στο όχημα δεν υπήρχε οδηγός. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι αστυνομικοί δεν έχουν δικαίωμα να εκδίδουν κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις σε αυτόνομα οχήματα. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία Waymo ώστε να ενημερώσουν για το συμβάν και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στο λογισμικό.