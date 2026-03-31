Επίθεση σε δεξαμενόπλοια κοντά στο στενό του Ορμούζ, πυρκαγιές και κίνδυνος ρύπανσης
Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα βορειοδυτικά του Ντουμπάι – Το Κουβέιτ αποδίδει στο Ιράν επίθεση σε μεγάλο δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι του Ντουμπάι
Σοβαρά περιστατικά ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα καταγράφηκαν κοντά στο στενό του Ορμούζ, καθώς πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες ύστερα από πλήγμα άγνωστου βλήματος, σύμφωνα με την υπηρεσία UKMTO του βρετανικού πολεμικού ναυτικού. Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι μεγάλο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο δέχθηκε επίθεση, η οποία αποδίδεται στο Ιράν, ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι.
Εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στον Κόλπο και στην περιοχή του στενού του Ορμούζ μετά την έναρξη του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Η ναυσιπλοΐα στο στενό, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών υδρογονανθράκων, έχει επηρεαστεί σημαντικά.
Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο κοντά στο στενό του ΟρμούζΣύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο βρισκόταν 31 ναυτικά μίλια, δηλαδή πάνω από 57 χιλιόμετρα, βορειοδυτικά του Ντουμπάι όταν επλήγη στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, λίγο πριν από τη 01:00 ώρα Ελλάδας.
Η UKMTO, επικαλούμενη αξιωματούχο ασφαλείας της ναυτιλιακής εταιρείας στην οποία ανήκει το πλοίο, ανέφερε ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί περιβαλλοντική επίπτωση.
UKMTO WARNING 029-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 30, 2026
Click here to view the full warning.https://t.co/UGR5vLAKQi#MaritimeSecurity #Marsec pic.twitter.com/LyI3EV6kMf
Αναφορά Κουβέιτ για επίθεση σε μεγάλο τάνκερ στο ΝτουμπάιΠαράλληλα, πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με αργό πετρέλαιο, το Al Salmi, υπέστη επίθεση η οποία αποδίδεται στο Ιράν ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
#Kuwait Petroleum Corporation #KPC: Kuwaiti very large crude carrier "Al-Salmi" was directly attacked by Iranian forces while positioned in the anchorage area of #Dubai Port in the #UAEhttps://t.co/iNEN0dM3L0#KUNA pic.twitter.com/i3srkSZ27c— Kuwait News Agency - English Feed (@kuna_en) March 30, 2026
