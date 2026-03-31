Επίθεση σε δεξαμενόπλοια κοντά στο στενό του Ορμούζ, πυρκαγιές και κίνδυνος ρύπανσης
ΚΟΣΜΟΣ
Δεξαμενόπλοια Ντουμπάι Στενά του Ορμούζ

Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα βορειοδυτικά του Ντουμπάι – Το Κουβέιτ αποδίδει στο Ιράν επίθεση σε μεγάλο δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι του Ντουμπάι

Σοβαρά περιστατικά ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα καταγράφηκαν κοντά στο στενό του Ορμούζ, καθώς πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες ύστερα από πλήγμα άγνωστου βλήματος, σύμφωνα με την υπηρεσία UKMTO του βρετανικού πολεμικού ναυτικού. Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι μεγάλο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο δέχθηκε επίθεση, η οποία αποδίδεται στο Ιράν, ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι.

Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο κοντά στο στενό του Ορμούζ

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο βρισκόταν 31 ναυτικά μίλια, δηλαδή πάνω από 57 χιλιόμετρα, βορειοδυτικά του Ντουμπάι όταν επλήγη στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, λίγο πριν από τη 01:00 ώρα Ελλάδας.

Η UKMTO, επικαλούμενη αξιωματούχο ασφαλείας της ναυτιλιακής εταιρείας στην οποία ανήκει το πλοίο, ανέφερε ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί περιβαλλοντική επίπτωση.



Εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στον Κόλπο και στην περιοχή του στενού του Ορμούζ μετά την έναρξη του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Η ναυσιπλοΐα στο στενό, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών υδρογονανθράκων, έχει επηρεαστεί σημαντικά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Αναφορά Κουβέιτ για επίθεση σε μεγάλο τάνκερ στο Ντουμπάι

Παράλληλα, πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με αργό πετρέλαιο, το Al Salmi, υπέστη επίθεση η οποία αποδίδεται στο Ιράν ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με ανακοίνωση της κρατικής εταιρείας Kuwait Petroleum Corporation, την οποία επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων KUNA τις πρώτες πρωινές ώρες, προκλήθηκαν ζημιές στο πλοίο και εκδηλώθηκε πυρκαγιά.



Η εταιρεία ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο ήταν πλήρως φορτωμένο με πετρέλαιο τη στιγμή της επίθεσης, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο θαλάσσιας ρύπανσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση των ζημιών στο πλοίο.

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

COSMOTE TELEKOM: Νέες υποδομές Data Center φέρνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στις επιχειρήσεις

Οι σύγχρονες ψηφιακές υποδομές της COSMOTE TELEKOM προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησης δεδομένων και προηγμένων εφαρμογών, με μεγαλύτερη ευελιξία, ασφάλεια και χωρίς υψηλές αρχικές επενδύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης