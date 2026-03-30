Περικοπές στην υγεία για τη χρηματοδότηση του πολέμου με το Ιράν, επεξεργάζονται Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο

Ρεπουμπλικανοί
στο Κογκρέσο εξετάζουν μειώσεις στις ομοσπονδιακές δαπάνες υγείας προκειμένου να χρηματοδοτήσουν νομοσχέδιο προϋπολογισμού που μπορεί να περιλαμβάνει έως και 200 δισ. δολάρια
για τον πόλεμο στο Ιράν
και την ενίσχυση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής. Η πρωτοβουλία προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις, με Δημοκρατικούς να κατηγορούν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ότι επιχειρεί περικοπές στην υγειονομική κάλυψη για να χρηματοδοτήσει έναν αμφιλεγόμενο πόλεμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων εξετάζουν τρόπους εξοικονόμησης πόρων στον τομέα της υγείας, εστιάζοντας κυρίως στην αντιμετώπιση φαινομένων απάτης, καταχρήσεων και σπατάλης σε ομοσπονδιακά προγράμματα. Αντίστοιχες προσεγγίσεις είχαν υιοθετηθεί και κατά τη συζήτηση για τον περσινό προϋπολογισμό, όταν αποφασίστηκαν σημαντικές περικοπές στο Medicaid
και επιβλήθηκαν για πρώτη φορά προϋποθέσεις εργασίας για δικαιούχους.
Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Βουλή, Στιβ Σκαλίς
, δήλωσε στο Axios
ότι εξετάζονται «και άλλα μέτρα, κυρίως στους τομείς της απάτης, της σπατάλης και της κατάχρησης, τα οποία συζητούμε με τα μέλη μας»
. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής, Τζόντι Άρινγκτον,
επαναφέρει πρόταση που είχε εξεταστεί και πέρυσι, σχετικά με τη χρηματοδότηση των λεγόμενων «cost-sharing reductions» στο πλαίσιο του Affordable Care Act.
Σύμφωνα με προηγούμενη ανάλυση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, η συγκεκριμένη παρέμβαση θα μπορούσε να μειώσει κατά 11% τα βασικά ασφάλιστρα των προγραμμάτων του Affordable Care Act, αλλά θα οδηγούσε σε αύξηση κατά περίπου 300.000 των ανασφάλιστων πολιτών. Επιπλέον, θα περιόριζε το ύψος των επιδοτήσεων για ορισμένους δικαιούχους, αυξάνοντας το κόστος συμμετοχής τους στα ασφάλιστρα, ενώ θα απέφερε εξοικονόμηση άνω των 30 δισ. δολαρίων για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.
Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς ακριβώς οι στόχοι για την καταπολέμηση της απάτης θα μεταφραστούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, βασικό κίνητρο αποτελεί η ανάγκη χρηματοδότησης της στρατιωτικής εμπλοκής
στο Ιράν και της ενίσχυσης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE), ζήτημα που συνέβαλε και στο μερικό κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.