Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters: Ο Τραμπ επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν, απίθανη η επιτυχία των συνομιλιών
Την πρόθεση της Ουάσιγκτον να προχωρήσει σε νέα προσπάθεια διπλωματικής συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαιώνουν στο Reuters τρεις ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, οι οποίοι εκτιμούν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει διευθέτηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επίτευξη συμφωνίας θεωρείται δύσκολη, καθώς η Τεχεράνη είναι απίθανο να αποδεχθεί τις βασικές αμερικανικές απαιτήσεις.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, οι αμερικανικές απαιτήσεις σε ενδεχόμενες νέες συνομιλίες αναμένεται να περιλαμβάνουν περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και στο πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων, ζητήματα που αποτελούν πάγια σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών.
Ο Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα (23/3) σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές» συζητήσεις σχετικά με μια «πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή».
Η ιρανική πλευρά, ωστόσο, υποστήριξε αργότερα ότι δεν πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις, διαψεύδοντας την ύπαρξη συνομιλιών.
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Τραμπ θεωρεί πως υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης «των σημαντικών επιτευγμάτων των IDF και των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ» προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία που θα εκπληρώνει τους στόχους του πολέμου, διασφαλίζοντας παράλληλα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας.
Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, σημείωσαν ότι οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ από τη μία πλευρά και του Ιράν από την άλλη.
Trump wants a deal with Iran but success of talks unlikely, Israeli officials say https://t.co/xkMuK6vys3 https://t.co/xkMuK6vys3— Reuters (@Reuters) March 24, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα