Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκαν επτά άτομα από τα συντρίμια, δείτε βίντεο
Ισχυρή κινητοποίηση σωστικών συνεργείων - Πολίτες συμμετέχουν στις έρευνες - Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάρρευση οφείλεται σε έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή αερίου
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα hurriyet η κατάρρευση πιθανότατα να προκλήθηκε από έκρηξη που σχετίζεται με το φυσικό αέριο.
Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους, δήλωσε: «Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, 9 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες διάσωσης. Μέχρι στιγμής, 7 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ένα άτομο έχει εντοπιστεί και πρόκειται να διασωθεί. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον τελευταίο πολίτη συνεχίζεται».
Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
İstanbul Fatih'te bina çöktü. Enkaz altından insanlar çıkartılmaya devam ediliyor. #istanbul #fatih pic.twitter.com/0sQ90yC4ia— Dma Magazin (@Dmamagazin) March 22, 2026
Fatih'te iki bina çöktü, Yaralılar enkazdan çıkarılıyor ,olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi...#sondakika #fatih #istanbul pic.twitter.com/aVcDCaWfdW— Mehmet GEÇGEL (@mehmetgecgell) March 22, 2026
#CANLI | FATİH'TE 2 BİNA ÇÖKTÜ, YARALILAR VAR https://t.co/HdMalnYY8m— Takvim (@takvim) March 22, 2026
Μετά το περιστατικό, η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε:«Την Κυριακή 22.03.2026, περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, σημειώθηκε έκρηξη σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ebe, στη γειτονιά Ayvansaray, στην περιοχή Fatih. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από φυσικό αέριο. Μετά την έκρηξη κατέρρευσαν δύο γειτονικά κτίρια που ήταν χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο.
Στο σημείο έσπευσαν πολλές ομάδες διάσωσης της AFAD, της πυροσβεστικής και ιατρικά συνεργεία, και ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Από τα 5 άτομα που πιστεύεται ότι είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια, τα 3 απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται για τα 2 άτομα που παραμένουν κάτω από τα ερείπια».
Fatih’te Patlama: 2 Bina çöktü, 3 Kişi Kurtarıldı— İstanbul Son Dakika! (@istanbul_sondk) March 22, 2026
İstanbul’un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından bitişik nizamda… https://t.co/KPzFFktAQx pic.twitter.com/Gt68pUky0Z
Η εικόνα των συντριμμιών παραπέμπει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε παλαιά κτήρια, στοιχείο που εξετάζεται επίσης από τις αρχές ως προς τα αίτια της κατάρρευσης.
İstanbul Fatih’te bir bina çöktü. İçeride çok sayıda kişinin olduğu öğrenildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.#sondakika #istanbul #fatih pic.twitter.com/B7XqwkwVRa— Kimsesiz Haber (@kimsesizhaber1) March 22, 2026
Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια, βοηθώντας τα συνεργεία στην απομάκρυνση των ερειπίων και στην αναζήτηση πιθανών εγκλωβισμένων.
