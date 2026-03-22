Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκαν επτά άτομα από τα συντρίμια, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κωνσταντινούπολη Τουρκία Κατάρρευση κτηρίου

Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκαν επτά άτομα από τα συντρίμια, δείτε βίντεο

Ισχυρή κινητοποίηση σωστικών συνεργείων - Πολίτες συμμετέχουν στις έρευνες - Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάρρευση οφείλεται σε έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή αερίου

Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκαν επτά άτομα από τα συντρίμια, δείτε βίντεο
57 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων στην περιοχή Φατίχ, με τις αρχές να πραγματοποιούν εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα hurriyet η κατάρρευση  πιθανότατα να προκλήθηκε από έκρηξη που σχετίζεται με το φυσικό αέριο.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους, δήλωσε: «Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, 9 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες διάσωσης. Μέχρι στιγμής, 7 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ένα άτομο έχει εντοπιστεί και πρόκειται να διασωθεί. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον τελευταίο πολίτη συνεχίζεται».

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

Δείτε βίντεο από το σημείο:


Κλείσιμο
Στο σημείο από την πρώτη στιγμή έσπευσαν πολυάριθμα συνεργεία διάσωσης, πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Μετά το περιστατικό, η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε:

«Την Κυριακή 22.03.2026, περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, σημειώθηκε έκρηξη σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ebe, στη γειτονιά Ayvansaray, στην περιοχή Fatih. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από φυσικό αέριο. Μετά την έκρηξη κατέρρευσαν δύο γειτονικά κτίρια που ήταν χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο.

Στο σημείο έσπευσαν πολλές ομάδες διάσωσης της AFAD, της πυροσβεστικής και ιατρικά συνεργεία, και ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Από τα 5 άτομα που πιστεύεται ότι είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια, τα 3 απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται για τα 2 άτομα που παραμένουν κάτω από τα ερείπια».

Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκαν επτά άτομα από τα συντρίμια, δείτε βίντεο
Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκαν επτά άτομα από τα συντρίμια, δείτε βίντεο

 Η εικόνα των συντριμμιών παραπέμπει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε παλαιά κτήρια, στοιχείο που εξετάζεται επίσης από τις αρχές ως προς τα αίτια της κατάρρευσης.

Οι διασώστες επιχειρούν στα συντρίμμια με ειδικό εξοπλισμό, ενώ στο σημείο μεταφέρονται συνεχώς φορεία, ενδεικτικό της ετοιμότητας για τυχόν απεγκλωβισμούς.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια, βοηθώντας τα συνεργεία στην απομάκρυνση των ερειπίων και στην αναζήτηση πιθανών εγκλωβισμένων.
57 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

