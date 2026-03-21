Viral ο «σωσίας» του Τζέφρι Επστάιν: Παραδέχεται ότι είχαν βρεθεί στο ίδιο πάρτι
ΚΟΣΜΟΣ
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας συνταξιούχος από τη Φλόριντα έγινε viral στο διαδίκτυο λόγω της ομοιότητάς του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Ο ίδιος διευκρίνισε δημόσια ότι δεν έχει καμία σχέση με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, αν και παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν είχε βρεθεί σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπου παρευρισκόταν ο χρηματιστής.

Ο ίδιος δημιούργησε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ονομασία «Not Epstein» και δήλωσε σε βίντεο: «Γεια σε όλους, είμαι ο Παλμ Μπιτς Πιτ και το βίντεό μου έγινε viral επειδή κάποιος με βιντεοσκόπησε τυχαία ενώ οδηγούσα, χωρίς να το γνωρίζω».

Ο Πιτ είπε ότι η ζωή του άλλαξε μετά τη δημοσίευση του βίντεο, έχοντας λάβει πολλά σχόλια για την εμφάνισή του.

Ένα άτομο ακούγεται στη συνέχεια εκτός κάμερας να ρωτάει: «Λοιπόν, δεν είσαι ο Τζέφρι Επστάιν;» Ο Πιτ απάντησε: «Δεν είμαι ο Τζέφρι Επστάιν. Είμαι ο Παλμ Μπιτς Πιτ».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο TMZ, ο άνδρας ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε παρευρεθεί σε πάρτι όπου βρισκόταν και ο Επστάιν, χωρίς ωστόσο να έχει προσωπική γνωριμία ή συνομιλία μαζί του. Περιέγραψε τον Επστάιν ως μυστηριώδες πρόσωπο, επισημαίνοντας ότι πολλοί δεν γνώριζαν την πηγή της περιουσίας του.

«Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, είμαι συνταξιούχος, έζησα στην πόλη για πολύ καιρό. Μου αρέσει να παίζω τένις, είμαι πολύ κοινωνικός» είπε ο Πιτ.

Κλείσιμο

Ο νέος λογαριασμός του στο Instagram συγκέντρωσε χιλιάδες ακολούθους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

