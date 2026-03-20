Δυο νεκροί από έκρηξη σε αγροικία κοντά στη Ρώμη: Φέρεται να ήταν αναρχικοί που έφτιαχναν εκρηκτικό μηχανισμό
Δημοσιεύματα συνδέουν τα θύματα με τον Ιταλό αναρχικό Άλφρεντο Κόσπιτο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 32 χρόνια φυλάκισης και κρατείται υπό συνθήκες αυστηρής απομόνωσης
Ένας άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η αγροικία, όπου διέμεναν, σε μικρή απόσταση από τη Ρώμη στην Ιταλία. Oνομάζονταν Σάρα Αρντιτσόνε και Αλεσάντρο Μερκολιάνο και σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica, ανήκαν στον αναρχικό χώρο.
Η κατάρρευση φέρεται να οφείλεται σε έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που ετοίμαζαν στο εσωτερικό της εγκαταλειμένης αγροικίας.
Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, τα θύματα φέρονται να συνδέονταν με τον Ιταλό αναρχικό Άλφρεντο Κόσπιτο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 32 χρόνια φυλάκισης και κρατείται υπό συνθήκες αυστηρής απομόνωσης.
🔵#Roma Sarebbero due appartenenti al mondo anarchico le vittime del crollo di un casolare abbandonato nel parco degli Acquedotti. Tra le ipotesi che stessero preparando un ordigno artigianale. Sulla vicenda sono in corso indagini. pic.twitter.com/k0isPAFCKI— Rai Radio1 (@Radio1Rai) March 20, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
