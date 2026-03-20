Δυο νεκροί από έκρηξη σε αγροικία κοντά στη Ρώμη: Φέρεται να ήταν αναρχικοί που έφτιαχναν εκρηκτικό μηχανισμό
Δημοσιεύματα συνδέουν τα θύματα με τον Ιταλό αναρχικό Άλφρεντο Κόσπιτο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 32 χρόνια φυλάκισης και κρατείται υπό συνθήκες αυστηρής απομόνωσης

Ένας άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η αγροικία, όπου διέμεναν, σε μικρή απόσταση από τη Ρώμη στην Ιταλία. Oνομάζονταν Σάρα Αρντιτσόνε και Αλεσάντρο Μερκολιάνο και σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica, ανήκαν στον αναρχικό χώρο.

Η κατάρρευση φέρεται να οφείλεται σε έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που ετοίμαζαν στο εσωτερικό της εγκαταλειμένης αγροικίας.

Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, τα θύματα φέρονται να συνδέονταν με τον Ιταλό αναρχικό Άλφρεντο Κόσπιτο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 32 χρόνια φυλάκισης και κρατείται υπό συνθήκες αυστηρής απομόνωσης.
