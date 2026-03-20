Ο στρατός του Μεξικού ανακοίνωσε πως σκότωσε 11 μέλη του καρτέλ σε επιχείρηση στη Σιναλόα
Ο στρατός του Μεξικού ανακοίνωσε πως σκότωσε 11 μέλη του καρτέλ σε επιχείρηση στη Σιναλόα
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές που συνδέονται με τη φράξια του Ισμαέλ Σαμπάδα, εν μέσω εσωτερικών συγκρούσεων στο καρτέλ
Ένδεκα φερόμενοι ως κακοποιοί σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του μεξικανικού στρατού στην πολιτεία Σιναλόα, λίκνο του ομώνυμου καρτέλ των ναρκωτικών, βυθισμένου σε εσωτερικό πόλεμο, ανακοίνωσαν οι αρχές.
Μέλη των ειδικών δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού έκαναν εφόδους σε ακίνητα που πιστεύεται ότι συνδέονται με τη φράξια του Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα, φυλακισμένου στις ΗΠΑ από το 2024, σημείωσε το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας σε ανακοίνωσή του.
Οι οπαδοί του «Ελ Μάγιο» στο καρτέλ βρίσκονται σε πόλεμο με αυτούς των γιων του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, επίσης φυλακισμένου στις ΗΠΑ.
Οι στρατιωτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με πυρά καθώς πλησίαζαν ακίνητο που σχεδίαζαν να ερευνήσουν, ανταπέδωσαν και «ένδεκα ένοπλοι που ανήκαν στην ίδια εγκληματική οργάνωση έχασαν τη ζωή (τους)», ενώ δωδέκατος συνελήφθη, κατά την ανακοίνωση του υπουργείου.
Η επιχείρηση διεξήχθη προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από τον θάνατο του Νεμέσιο Οσεγκέρα, ή «Ελ Μέντσο», επικεφαλής του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), το οποίο θεωρείται πως συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες συμμορίες στο Μεξικό, επίσης σε επιχείρηση του στρατού.
Το καρτέλ Σιναλόα, όπως και το ΚΝΓΧ, πλέον χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές» οργανώσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Οι αρχές στο Μεξικό έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον συμμοριών, τις συλλήψεις κακοποιών και τις κατασχέσεις ναρκωτικών, με φόντο την πίεση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που απαιτεί να τερματιστεί η διακίνηση ναρκωτικών, ιδίως φαιντανύλης, εξαιρετικά ισχυρού συνθετικού οπιοειδούς το οποίο ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.
Μέλη των ειδικών δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού έκαναν εφόδους σε ακίνητα που πιστεύεται ότι συνδέονται με τη φράξια του Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα, φυλακισμένου στις ΗΠΑ από το 2024, σημείωσε το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας σε ανακοίνωσή του.
Οι οπαδοί του «Ελ Μάγιο» στο καρτέλ βρίσκονται σε πόλεμο με αυτούς των γιων του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, επίσης φυλακισμένου στις ΗΠΑ.
Οι στρατιωτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με πυρά καθώς πλησίαζαν ακίνητο που σχεδίαζαν να ερευνήσουν, ανταπέδωσαν και «ένδεκα ένοπλοι που ανήκαν στην ίδια εγκληματική οργάνωση έχασαν τη ζωή (τους)», ενώ δωδέκατος συνελήφθη, κατά την ανακοίνωση του υπουργείου.
Η επιχείρηση διεξήχθη προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από τον θάνατο του Νεμέσιο Οσεγκέρα, ή «Ελ Μέντσο», επικεφαλής του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), το οποίο θεωρείται πως συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες συμμορίες στο Μεξικό, επίσης σε επιχείρηση του στρατού.
Το καρτέλ Σιναλόα, όπως και το ΚΝΓΧ, πλέον χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές» οργανώσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Οι αρχές στο Μεξικό έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον συμμοριών, τις συλλήψεις κακοποιών και τις κατασχέσεις ναρκωτικών, με φόντο την πίεση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που απαιτεί να τερματιστεί η διακίνηση ναρκωτικών, ιδίως φαιντανύλης, εξαιρετικά ισχυρού συνθετικού οπιοειδούς το οποίο ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.
