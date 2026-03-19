Η Μοσάντ κατηγορεί το καθεστώς του Ιράν πως χρησιμοποιεί τζαμιά για αποθήκες όπλων και κέντρα επιχειρήσεων
Η Μοσάντ κατηγορεί το καθεστώς του Ιράν πως χρησιμοποιεί τζαμιά για αποθήκες όπλων και κέντρα επιχειρήσεων
«Η βεβήλωση των ιερών τόπων ήταν πάντοτε και θα εξακολουθεί να είναι το έργο του κακού που μάχεται ενάντια στο καλό, και του σκότους που μάχεται ενάντια στο φως», τόνισε σε ανάρτησή στο Χ η υπηρεσία ασφαλείας του Ισραήλ
Η Μοσάντ κατηγορεί το ιρανικό καθεστώς ότι μετατρέπει τα τζαμιά σε αποθήκες όπλων και κεντρικά στρατιωτικά επιτελεία, σύμφωνα με ανάρτησή της το πρωί της Πέμπτης (19/3) στον Farsi λογαριασμό της στο Χ, εν μέσω αναφορών για απευθείας απειλές από τη μυστική υπηρεσία του Ισραήλ προς Ιρανούς διοικητές.
Η Μοσάντ καταδίκασε τη χρησιμοποίηση των τζαμιών για στρατιωτικούς σκοπούς ως «ντροπιαστική» και υποστήριξε ότι αυτή η ενέργεια είναι «σε πλήρη αντίθεση με το Ισλάμ και κάθε άλλη θρησκεία».
Στην ανάρτησή της, η Μοσάντ υπογράμμισε πως «η βεβήλωση των ιερών τόπων ήταν πάντοτε και θα εξακολουθεί να είναι το έργο του κακού που μάχεται ενάντια στο καλό, και του σκότους που μάχεται ενάντια στο φως».
Στην ανάρτησή της, η υπηρεσία ασφαλείας του Ισραήλ προέτρεψε τους πολίτες να συνεχίσουν να στέλνουν βίντεο με αποδείξεις για τις ενέργειες του καθεστώτος εντός του Ιράν.
«Μαζί, θα τους νικήσουμε και θα χτίσουμε ένα νέο μέλλον για το Ιράν!.Το πνεύμα του πραγματικού Ιράν είναι πιο δυνατό από κάθε εποχή και κάθε κυβέρνηση», δήλωσε η Μοσάντ.
Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται, επίσης, ένα βίντεο που δείχνει αποσπάσματα από το Κοράνι και μία επανειλημμένη έκκληση προς τον ιρανικό λαό να στείλει τεκμήρια της καταπίεσης του καθεστώτος, με φόντο εικόνες που φαίνεται να δείχνουν στρατιώτες του καθεστώτος μέσα σε τζαμί.
«Με ακούς;» ρωτάει ένας πράκτορας της Μοσάντ σε μία από τις ηχογραφήσεις, μιλώντας φαρσί, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. «Ξέρουμε τα πάντα για εσένα. Είσαι στη μαύρη λίστα μας, και έχουμε όλες τις πληροφορίες για εσένα».
Ο πράκτορας συνέχισε εξηγώντας στον διοικητή ότι αν δεν σταθεί στο πλευρό του ιρανικού λαού, η μοίρα του θα είναι η ίδια με αυτή του ηγέτη του.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο διοικητής δεν αντέτεινε καμία αντίρρηση, αλλά παρακάλεσε: «Αδελφέ, σου ορκίζομαι στο Κοράνι, δεν είμαι εχθρός σου». «Είμαι ήδη νεκρός», είπε. «Απλώς έλα και βοήθησέ μας».
Η Μοσάντ καταδίκασε τη χρησιμοποίηση των τζαμιών για στρατιωτικούς σκοπούς ως «ντροπιαστική» και υποστήριξε ότι αυτή η ενέργεια είναι «σε πλήρη αντίθεση με το Ισλάμ και κάθε άλλη θρησκεία».
Στην ανάρτησή της, η Μοσάντ υπογράμμισε πως «η βεβήλωση των ιερών τόπων ήταν πάντοτε και θα εξακολουθεί να είναι το έργο του κακού που μάχεται ενάντια στο καλό, και του σκότους που μάχεται ενάντια στο φως».
Απευθυνόμενη στον ιρανικό λαό, η Μοσάντ τον κάλεσε να βοηθήσει στην αποκάλυψη της πραγματικής φύσης των πράξεων του καθεστώτος και να αναδείξει το «κακό» που αυτό εκπροσωπεί.
برادران و خواهران شجاع ایرانی ما،— موساد رسمی - Mossad Official (@mossad_fa) March 19, 2026
نیروهای سرکوبگر مساجد را اشغال کرده و آنها را به انبار سلاح و مقر فرماندهی تبدیل کرده اند.
این کار ننگین با اسلام و با هر دین دیگری در تضاد است.
بیحرمتی به مکان های مقدس همیشه کار نبرد شرارت بر ضد خوبی و تاریکی بر ضد نور است و خواهد بود.… pic.twitter.com/JKTwkOnG91
Στην ανάρτησή της, η υπηρεσία ασφαλείας του Ισραήλ προέτρεψε τους πολίτες να συνεχίσουν να στέλνουν βίντεο με αποδείξεις για τις ενέργειες του καθεστώτος εντός του Ιράν.
«Μαζί, θα τους νικήσουμε και θα χτίσουμε ένα νέο μέλλον για το Ιράν!.Το πνεύμα του πραγματικού Ιράν είναι πιο δυνατό από κάθε εποχή και κάθε κυβέρνηση», δήλωσε η Μοσάντ.
Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται, επίσης, ένα βίντεο που δείχνει αποσπάσματα από το Κοράνι και μία επανειλημμένη έκκληση προς τον ιρανικό λαό να στείλει τεκμήρια της καταπίεσης του καθεστώτος, με φόντο εικόνες που φαίνεται να δείχνουν στρατιώτες του καθεστώτος μέσα σε τζαμί.
Απειλές κατά Ιρανών διοικητών από τη ΜοσάντΣύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, αξιωματούχοι της Μοσάντ άρχισαν να επικοινωνούν απευθείας με Ιρανούς διοικητές, απειλώντας αυτούς και τις οικογένειές τους, εάν δεν αποσυρθούν σε περίπτωση εξέγερσης.
«Με ακούς;» ρωτάει ένας πράκτορας της Μοσάντ σε μία από τις ηχογραφήσεις, μιλώντας φαρσί, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. «Ξέρουμε τα πάντα για εσένα. Είσαι στη μαύρη λίστα μας, και έχουμε όλες τις πληροφορίες για εσένα».
Ο πράκτορας συνέχισε εξηγώντας στον διοικητή ότι αν δεν σταθεί στο πλευρό του ιρανικού λαού, η μοίρα του θα είναι η ίδια με αυτή του ηγέτη του.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο διοικητής δεν αντέτεινε καμία αντίρρηση, αλλά παρακάλεσε: «Αδελφέ, σου ορκίζομαι στο Κοράνι, δεν είμαι εχθρός σου». «Είμαι ήδη νεκρός», είπε. «Απλώς έλα και βοήθησέ μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα