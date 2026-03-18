Σχεδόν τρία εκατομμύρια ευρώ σε πλαστά χαρτονίσματα κατέσχεσε η αστυνομία στη Νάπολη μετά από έφοδο σε παράνομο εργαστήριο, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Νάπολη Πλαστά χαρτονομίσματα Σύλληψη Ιταλία Αστυνομία

Η ιταλική οικονομική αστυνομία έκανε έφοδο σε εργαστήριο πλαστών χαρτονομισμάτων, κατασχέθηκαν εκτυπωτές τελευταίας τεχνολογίας καθώς και 2,2 κιλά κάνναβης

Σπείρα παραχαρακτών εξάρθρωσε η ιταλική οικονομική αστυνομία στην Νάπολη, μετά από έφοδο σε σπίτι στο οποίο στεγαζόταν εργαστήριο πλαστών χαρτονομισμάτων στην περιοχή Τόρε Ανουντσιάτα, στη Νάπολη, όπου εντόπισε και κατέσχεσε 2,8 εκατ. ευρώ, ενώ έγινε και μια σύλληψη.

Όπως αναφέρει το Sky tg24, οι Αρχές κατάσχεσαν πλαστά χαρτονομίσματα συνολικής ονομαστικής αξίας 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και ολογράμματα που αντιστοιχούσαν σε χαρτονομίσματα των 50 και 100 ευρώ, κλισέ, τελάρα, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με αποθηκευτικά μέσα, εκτυπωτές και δεσμίδες χαρτιού με υδατογράφημα.

Το παράνομο «εργαστήριο» ήταν πλήρως εξοπλισμένο, διαθέτοντας πολλαπλούς εκτυπωτές τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίοι ελέγχονταν από υπολογιστή με εγκατεστημένο επαγγελματικό πρόγραμμα γραφιστικής. Επιπλέον, στον χώρο βρέθηκαν εργαλεία κοπής και διάτρησης, καθώς και διάφορα αναλώσιμα υλικά, όπως ειδικά μελάνια, βερνίκια, τόνερ και σκόνες. 

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση


Σύμφωνα με τις αρχές, μετά την εκτύπωση, τα πλαστά χαρτονομίσματα υποβάλλονταν σε ειδική διαδικασία «παλαίωσης», προκειμένου να αποκτήσουν πιο ρεαλιστική εμφάνιση και να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους.

Κατά την έρευνα στο ακίνητο εντοπίστηκαν επίσης 2,2 κιλά ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κάνναβης, καθώς και ορισμένες ποσότητες χασίς σε μορφή πλακιδίων. 

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έγινε μια σύλληψη.
