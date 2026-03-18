Ιρανός ΥΠΕΞ: Ο Νετανιάχου παρέσυρε τις ΗΠΑ στον πόλεμο και τώρα ζητούν βοήθεια, η δολοφονία Λαριτζανί δεν θα αποσταθεροποιήσει το Ιράν
Η δολοφονία του Αλί Λαριτζάνι, του ισχυρού γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, από το Ισραήλ δεν θα αποτελέσει θανάσιμο πλήγμα για την ηγεσία του Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί μιλώντας στο Al Jazeera.
Στην ίδια συνέντευξη ο Ιρανός ΥΠΕΞ λέει ότι «οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο αυτό από το Ισραήλ και ειδικότερα από τον Νετανιάχου. Πιστεύω ότι δεν ξέρουν ποιος είναι ο τελικός στόχος τους, κάθε μέρα λένε και διαφορετικά πράγματα. Όλα βασίζοντα σε έναν λάθος υπολογισμό τον οποίο τώρα αντιλαμβάνονται καθώς βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Αυτοί που απαιτούσαν παράδοση άνευ όρων, τώρα υποχρεώνονται να ζητήσουν βοήθεια για τα Στενά του Ορμούζ απευθύνοντας έκκληση σε άλλες χώρες λέγοντας "παρακαλώ βοηθήστε"».
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi:— Clash Report (@clashreport) March 18, 2026
the Americans were drawn into this war by Israel—more precisely by Netanyahu.
I think they do not even know what their ultimate objective is. Every day they say something different: regime change, dividing Iran, collapsing the…
Σύμφωνα με τον Αραγτσί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει ότι η κυβέρνηση του Ιράν δεν βασίζεται σε ένα μόνο άτομο.
«Δεν ξέρω γιατί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί δεν έχουν καταλάβει ακόμη αυτό το σημείο: Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διαθέτει μια ισχυρή πολιτική δομή με καθιερωμένους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς», δήλωσε ο Αραγκί.
«Η παρουσία ή η απουσία ενός μεμονωμένου ατόμου δεν επηρεάζει αυτή τη δομή», πρόσθεσε.
«Φυσικά, τα άτομα ασκούν επιρροή και ο καθένας παίζει τον ρόλο του – κάποιοι καλύτερα, κάποιοι χειρότερα, κάποιοι λιγότερο – αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πολιτικό σύστημα στο Ιράν είναι μια πολύ σταθερή δομή».
Έφερε, μάλιστα, το παράδειγμα του θανάτου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα των αμερικανοισραηλινών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου, σημειώνοντας ότι παρά την τεράστια εθνική απώλεια, «το σύστημα συνέχισε να λειτουργεί».
«Δεν είχαμε κανέναν πιο σημαντικό από τον ίδιο τον ηγέτη, και παρόλο που ο ηγέτης μαρτύρησε, το σύστημα συνέχισε το έργο του και αμέσως βρήκε αντικαταστάτη. Αν μαρτυρήσει οποιοσδήποτε άλλος, θα συμβεί το ίδιο», πρόσθεσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών
Στην συνέντευξη ο Αραγτσί επανέλαβε ότι η κλιμακούμενη σύγκρουση στην περιοχή του Κόλπου και πέραν αυτής δεν ήταν επιλογή της Τεχεράνης, και ότι τελικά οι ΗΠΑ πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνες: «Θα το επαναλάβω: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας. Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον ξεκίνησαν και είναι υπεύθυνες για όλες τις συνέπειες αυτού του πολέμου – ανθρώπινες και οικονομικές – είτε για το Ιράν, είτε για την περιοχή, είτε για ολόκληρο τον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να λογοδοτήσουν».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα