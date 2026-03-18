Η ρωσική Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Ρωσία Πυρηνικό εργαστάσιο

Η ρωσική Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ του Ιράν

Καμία ένδειξη για αύξηση ραδιενέργειας ή τραυματισμούς – Έκκληση για αποκλιμάκωση από Μόσχα και ΔΟΑΕ

Η ρωσική Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ του Ιράν
Την έντονη αντίδραση της Ρωσίας προκάλεσε το πλήγμα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ στο νότιο Ιράν, με τη Rosatom να καταδικάζει το περιστατικό και να καλεί σε αποκλιμάκωση, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξαν ζημιές ή διαρροή ραδιενέργειας.

Η κρατική ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom αντέδρασε άμεσα στο περιστατικό, καταδικάζοντας το πλήγμα που σημειώθηκε στην περιοχή του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της Μπουσέχρ.

Ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ, τόνισε σε ανακοίνωση της εταιρείας ότι η επίθεση προκαλεί σοβαρή ανησυχία.

Όπως ανέφερε: «Καταδικάζουμε κατηγορηματικά αυτό που έγινε και καλούμε όλα τα μέρη στη σύγκρουση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης γύρω από τον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Μπουσέχρ».

Πού σημειώθηκε το πλήγμα

Σύμφωνα με τη Rosatom, το πλήγμα σημειώθηκε κοντά σε μονάδα παραγωγής, δίπλα σε κτίριο της μετεωρολογικής υπηρεσίας στην περιοχή όπου βρίσκεται το εργοστάσιο.

Το εργοστάσιο της Μπουσέχρ αποτελεί τη μοναδική ενεργή πυρηνική μονάδα στο Ιράν και έχει δυνατότητα παραγωγής περίπου 1.000 μεγαβάτ, καλύπτοντας μικρό μέρος των ενεργειακών αναγκών της χώρας.

Καμία ένδειξη κινδύνου

Η ρωσική εταιρεία διαβεβαίωσε ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν φυσιολογικά, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο προσωπικό της εγκατάστασης.

Σημειώνεται ότι το έργο είχε αρχικά ξεκινήσει τη δεκαετία του 1970 από γερμανική κοινοπραξία, αλλά ολοκληρώθηκε τελικά το 2009 από τη Rosatom.

Επιβεβαίωση από ιράν και διεθνείς οργανισμούς

Νωρίτερα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν είχε αναφέρει ότι βλήμα έπεσε στην περιοχή του εργοστασίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Παράλληλα, η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ατομική ενέργεια (ΔΟΑΕ), με έδρα τη Βιένη, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι ενημερώθηκε από το Ιράν για το περιστατικό.

Όπως ανέφερε: «Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στο εργοστάσιο ούτε τραυματισμοί του προσωπικού».



Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, επανέλαβε την ανάγκη για μέγιστη αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος σε περίπτωση κλιμάκωσης.

Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης