Η ρωσική Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ του Ιράν
Καμία ένδειξη για αύξηση ραδιενέργειας ή τραυματισμούς – Έκκληση για αποκλιμάκωση από Μόσχα και ΔΟΑΕ
Την έντονη αντίδραση της Ρωσίας προκάλεσε το πλήγμα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ στο νότιο Ιράν, με τη Rosatom να καταδικάζει το περιστατικό και να καλεί σε αποκλιμάκωση, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξαν ζημιές ή διαρροή ραδιενέργειας.
Η κρατική ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom αντέδρασε άμεσα στο περιστατικό, καταδικάζοντας το πλήγμα που σημειώθηκε στην περιοχή του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της Μπουσέχρ.
Ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ, τόνισε σε ανακοίνωση της εταιρείας ότι η επίθεση προκαλεί σοβαρή ανησυχία.
Όπως ανέφερε: «Καταδικάζουμε κατηγορηματικά αυτό που έγινε και καλούμε όλα τα μέρη στη σύγκρουση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης γύρω από τον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Μπουσέχρ».
Πού σημειώθηκε το πλήγμαΣύμφωνα με τη Rosatom, το πλήγμα σημειώθηκε κοντά σε μονάδα παραγωγής, δίπλα σε κτίριο της μετεωρολογικής υπηρεσίας στην περιοχή όπου βρίσκεται το εργοστάσιο.
Καμία ένδειξη κινδύνουΗ ρωσική εταιρεία διαβεβαίωσε ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν φυσιολογικά, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο προσωπικό της εγκατάστασης.
Επιβεβαίωση από ιράν και διεθνείς οργανισμούςΝωρίτερα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν είχε αναφέρει ότι βλήμα έπεσε στην περιοχή του εργοστασίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.
The IAEA has been informed by Iran that a projectile hit the premises of the Bushehr NPP on Tuesday evening. No damage to the plant or injuries to staff reported. Director General @RafaelMGrossi reiterates call for maximum restraint during the conflict to prevent risk of a… pic.twitter.com/fhze0vOqrQ— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 18, 2026
