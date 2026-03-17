Άγριος ξυλοδαρμός ανδρών που μιλούσαν εβραϊκά στην Καλιφόρνια, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ξυλοδαρμός Καλιφόρνια Αστυνομία Φυλακή

Η επίθεση εξετάζεται ως έγκλημα μίσους

5 ΣΧΟΛΙΑ
Στη φυλακή οδηγήθηκαν τρεις άνδρες που ξυλοκόπησαν άγρια δύο άνδρες έξω από εστιατόριο στην Καλιφόρνια. Η επίθεση εξετάζεται ως έγκλημα μίσους αφού οι δύο άνδρες μιλούσαν εβραϊκά.

Ο 18χρονος Ραμόν Ακογιάνς, ο 20χρονος Ρόμα Ακογιάνς και ο 32χρονος Μπρουνέιλ Τσαμάκι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην αστυνομία, μία εβδομάδα μετά την επίθεση, που βιντεοσκοπήθηκε και έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο απεικονίζονται οι τρεις άνδρες με τα μαύρα μπλουζάκια να χτυπούν άτομα που είναι στο έδαφος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούσαν αντισημιτική γλώσσα ενώ χτυπούσαν τα θύματά τους, όπως αναφέρει η New York Post

Attorney among 3 charged in San Jose Santana Row attack

«Ενώ περίμεναν το τραπέζι τους, τρία άτομα εμφανίστηκαν ξαφνικά και έριξαν αναίσθητο ένα από τα θύματα, ενώ στη συνέχεια όρμησαν πάνω στο άλλο θύμα», δήλωσε ο Ντάνιελ Κλάιν, Εβραίος διευθύνων σύμβουλος εταιρείας της Σίλικον Βάλεϊ, στο KTVU. Και τα δύο θύματα είναι Ισραηλινοαμερικανοί.

«Αναγνωρίζουμε την ανησυχία της κοινότητας για το συγκεκριμένο περιστατικό και εκτιμούμε την υπομονή που επέδειξαν οι πολίτες, καθώς οι ερευνητές εργάστηκαν μεθοδικά για να διασφαλίσουν ότι η υπόθεση θα διεκπεραιωθεί διεξοδικά και σωστά. Οι υπεύθυνοι για αυτό το βίαιο έγκλημα θα λογοδοτήσουν», έγραψε η αστυνομία του Σαν Χοσέ στα social media.

Από αριστερά: Μπρουνέι Τσαμάκι, Ρόμα Ακογιάνς, Ραμόν Ακογιάνς
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης