Λευκός Οίκος: Οι χώρες που ζήτησε ο Τραμπ να βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ ωφελούνται από τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν
«Το έκνομο ιρανικό καθεστώς αποτελεί εδώ και καιρό απειλή όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και για τους εταίρους μας στον Κόλπο και τον αραβικό κόσμο», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο σχετικά με το κάλεσμα του προέδρου τω ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τις χώρες που συνεργάζονται με την Ουάσιγκτον, προκειμένου να συμβάλουν ενεργά στην προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, κλήθηκε να απαντήσει η Καρολάιν Λέβιτ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι πολλές χώρες επωφελούνται από τη στρατιωτική παρουσία και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Αυτές οι χώρες επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι ο αμερικανικός στρατός εξουδετερώνει την απειλή που προέρχεται από το Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Λέβιτ πρόσθεσε ότι η ιρανική κυβέρνηση αποτελεί εδώ και χρόνια παράγοντα αποσταθεροποίησης όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Το έκνομο ιρανικό καθεστώς αποτελεί εδώ και καιρό απειλή όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και για τους εταίρους μας στον Κόλπο και τον αραβικό κόσμο», σημείωσε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στις επιθέσεις που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα εναντίον πολιτικών στόχων.

Όπως είπε, κατά τις τελευταίες περισσότερες από δύο εβδομάδες το Ιράν έχει εξαπολύσει πλήγματα που προκάλεσαν ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επισήμανε ακόμη ότι το οπλοστάσιο της Τεχεράνης περιλαμβάνει πυραυλικά συστήματα με δυνατότητα πλήγματος σε μεγάλες αποστάσεις.

Όπως ανέφερε, οι ιρανικοί πύραυλοι θα μπορούσαν δυνητικά να φτάσουν ακόμη και σε ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που –κατά την ίδια– καθιστά το ζήτημα διεθνούς ασφάλειας ευρύτερου ενδιαφέροντος.
