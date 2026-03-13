Axios: Ο Τραμπ απέρριψε πρόταση του Πούτιν να μεταφερθεί εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στη Ρωσία
Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ρώσου ομολόγου, Βλαντίμιρ Πούτιν, να μεταφερθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στη Ρωσία, στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου εναντίον της Τεχεράνης, ανέφερε την Παρασκευή το Axios.
Ο Πούτιν έκανε αυτήν την πρόταση στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες αυτήν την εβδομάδα, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος την απέρριψε.
Θεωρητικά, η πρόταση του Πούτιν θα μπορούσε να διευκολύνει την απομάκρυνση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν χωρίς την αποστολή αμερικανικών ή ισραηλινών στρατευμάτων επί τόπου.
Η Ρωσία στο παρελθόν είχε αποθηκεύσει το χαμηλού εμπλουτισμού ουράνιο του Ιράν στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας του 2015, γεγονός που την καθιστά μία από τις λίγες χώρες με την τεχνική ικανότητα να δεχτεί το υλικό.
Η κατάσχεση των 450 κιλών ουρανίου, εμπλουτισμένου κατά 60%, τα οποία μπορεί να μετατραπούν σε ουράνιο για πυρηνικά όπλα μέσα σε λίγες εβδομάδες και αρκούν για την κατασκευή πάνω από 10 πυρηνικών βομβών, είναι ένας από τους βασικούς πολεμικούς στόχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Το Axios σημειώνει ότι έβαλε στο τραπέζι αρκετές ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας του. Πηγές ανέφεραν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που τέθηκε η ιδέα για το ουράνιο.
Στον τελευταίο γύρο συνομιλιών πριν από τον πόλεμο, το Ιράν απέρριψε την ιδέα της μεταφοράς και πρότεινε την «αραίωση» (dilution) του ουρανίου εντός των δικών του εγκαταστάσεων υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Δεν είναι σαφές αν το Ιράν θα δεχόταν την πρόταση τώρα.
Scoop: Trump rejected Putin offer to move Iran's uranium to Russia https://t.co/UzVwd0gNN9— Axios (@axios) March 13, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα