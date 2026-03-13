«Ο Πρόεδρος σε θέλει αμέσως»: Ο υπ. Οικονομικών διέκοψε live συνέντευξη για να μιλήσει στον Τραμπ, γύρισε με τρεμάμενη φωνή μετά από 2 ώρες
ΚΟΣΜΟΣ
Σκοτ Μπέσεντ Ντόναλντ Τραμπ Συνέντευξη Sky News

91 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε live συνέντευξη που παραχωρούσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, όταν υποχρεώθηκε να διακόψει για να μιλήσει «αμέσως» με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο 63χρονος Μπέσεντ μιλούσε με τον δημοσιογράφο του Sky News, Βίλφρεντ Φροστ, στον Λευκό Οίκο, όταν ο βοηθός του τον ενημέρωσε ότι «ο Πρόεδρος θέλει να σας δει αμέσως».

Ο Μπέσεντ αφαίρεσε το μικρόφωνό του και ζήτησε συγγνώμη πριν αποχωρήσει. Η ώρα ήταν 10:22 π.μ. όταν συνέβη το περιστατικό. Ο δημοσιογράφος αναγκάστηκε να περιμένει σχεδόν δύο ώρες προτού ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών επιστρέψει στη συνέντευξη.



Μόλις επέστρεψε, ο Μπέσεντ φαινόταν ελαφρώς ταραγμένος. Όταν ο δημοσιογράφος του Sky News τον ρώτησε για την κατάσταση του Τραμπ και αν ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν στρεσαρισμένος, ο Μπέσεντ απάντησε: «Ο Πρόεδρος είναι σε εξαιρετική διάθεση. Η αποστολή στο Ιράν προχωρά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν».

Ο υπουργός Οικονομικών συνέχισε να επαινεί τον Τραμπ και τον επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ μίλησε για το παιδί του, το οποίο, όπως είπε, σκέφτεται να υπηρετήσει στο στρατό. «Θα εμπιστευόμουν τη ζωή του παιδιού μου στα χέρια τους».
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

Δείτε Επίσης