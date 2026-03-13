Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Μία νεκρή διαδηλώτρια μετά από έκρηξη σε κτίριο στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο
Μία γυναίκα έχασε τη ζωή μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στους δρόμους της Τεχεράνης για την Ημέρα της Αλ-Κουντς.
Όπως μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι του Ιράν, Press TV, θραύσματα από την πρωινή αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σκότωσαν μια γυναίκα που συμμετείχε σε συγκέντρωση.
Μετά την έκρηξη οι διαδηλωτές αρνήθηκαν να φύγουν και συνέχισαν κανονικά την πορεία τους.
An explosion occurred in Tehran during marches marking Palestine Day— NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2026
Iranian TV channels claim the strike on the city was carried out by the U.S. and Israel.
According to Iran’s police commander Ahmad-Reza Radan, participants of the rally began chanting “Allahu Akbar” after the… pic.twitter.com/ezHU9dq3Hp
Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει πλάνα με διαδηλωτές να κρατούν ιρανικές σημαίες και πανό, ενώ, παράλληλα, φωνάζουν συνθήματα ζητώντας τον «Θάνατο της Αμερικής».
🚨 EXPLOSION REPORTED NEAR QUDS DAY MARCH IN 🇮🇷 TEHRAN. pic.twitter.com/lkYTFOfbjr— Asad Nasir (@asadnasir2000) March 13, 2026
Το Ιράν τιμά σήμερα την Ημέρα αλ Κοντς, κατά την οποία διοργανώνονται κάθε χρόνο διαδηλώσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους και εναντίον του Ισραήλ.
At least one person was killed after an explosion in Tehran during a parade, according to state media. pic.twitter.com/8nBL8uUHI5— Clash Report (@clashreport) March 13, 2026
