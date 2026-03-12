Θραύσματα από βλήμα χτύπησαν φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας στα Στενά του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ Φορτηγό πλοίο

Θραύσματα από βλήμα χτύπησαν φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας στα Στενά του Ορμούζ

Η ναυτιλιακή εταιρεία Hapag-Lloyd ανακοίνωσε ότι η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και επιβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή

Θραύσματα από βλήμα χτύπησαν φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας στα Στενά του Ορμούζ
Θραύσματα από βλήματα έπληξαν φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία Hapag-Lloyd.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα συντρίμμια χτύπησαν το πλοίο Source Blessing με σημαία Λιβερίας, ενώ αυτό έπλεε κοντά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Η Hapag-Lloyd διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για άμεσο πλήγμα, αλλά για θραύσματα που προκάλεσαν πυρκαγιά στο πλοίο.

Η Hapag-Lloyd συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο και αποτελεί βασικό παράγοντα του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου, διαχειριζόμενη εκατοντάδες πλοία σε σημαντικές διεθνείς ναυτιλιακές διαδρομές.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και επιβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα αφότου η Hapag-Lloyd ανακοίνωσε την αναστολή όλων των κρατήσεων φορτίων προς και από
