Θραύσματα από βλήμα χτύπησαν φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας στα Στενά του Ορμούζ

Θραύσματα από βλήματα έπληξαν φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία Hapag-Lloyd.
Σύμφωνα με την εταιρεία, τα συντρίμμια χτύπησαν το πλοίο Source Blessing με σημαία Λιβερίας, ενώ αυτό έπλεε κοντά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.
Η Hapag-Lloyd διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για άμεσο πλήγμα, αλλά για θραύσματα που προκάλεσαν πυρκαγιά στο πλοίο.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και επιβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.
Η Hapag-Lloyd συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο και αποτελεί βασικό παράγοντα του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου, διαχειριζόμενη εκατοντάδες πλοία σε σημαντικές διεθνείς ναυτιλιακές διαδρομές.
German shipping company Hapag-Lloyd says projectile fragments have hit the Liberia-flagged container vessel ‘Source Blessing’ near the #StraitofHormuz.https://t.co/PxO1HwOq5j— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 12, 2026
