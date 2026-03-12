IDF: Λάθος που δεν ενημερώσαμε έγκαιρα τους πολίτες για την επίθεση της Χεζμπολάχ

Η επίθεση της Χεζμπολάχ περιλάμβανε περίπου 200 πυραύλους και περίπου 20 drones, ενώ ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι αυτό αντιστοιχεί μόλις στο ένα τρίτο των πυρών που σχεδίαζε αρχικά να εκτοξεύσει η οργάνωση





Σύμφωνα με τον στρατό, υπήρχαν ενδείξεις ότι η Χεζμπολάχ προετοίμαζε μια μεγαλύτερη από το συνηθισμένο επίθεση. Ωστόσο, η εκτίμηση των ισραηλινών δυνάμεων ήταν ότι δεν επρόκειτο για κάτι εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας, καθώς η οργάνωση είχε ήδη εκτοξεύσει εκατοντάδες ρουκέτες προς το Ισραήλ στο πλαίσιο της σύγκρουσης με το Ιράν.



Footage shows Hezbollah's large rocket barrage on northern Israel this evening. Around 100 rockets were fired, according to IDF assessments. pic.twitter.com/8wuG6J8kgg — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 11, 2026 Οι πληροφορίες για τις ενδείξεις αυτές διέρρευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το απόγευμα, ενώ αρκετά περιφερειακά συμβούλια στη βόρεια πλευρά του Ισραήλ ενημέρωσαν τους κατοίκους ότι αναμενόταν έντονος βομβαρδισμός από τον Λίβανο.



Παράλληλα, το CNN μετέδωσε, επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους, ότι υπήρχε πιθανότητα «σημαντικής κλιμάκωσης» των επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ και το Ιράν.







Όπως σημειώνουν, η έγκαιρη ενημέρωση ήταν σημαντική για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης.



Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν τελικά να ενημερώνουν τις τοπικές αρχές στη βόρεια χώρα λίγο πριν ξεκινήσει η επίθεση της Χεζμπολάχ.



Κλείσιμο έγινε πολύ αργά και ότι το κοινό θα έπρεπε να είχε ειδοποιηθεί πολύ νωρίτερα.



Ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό και θα αντλήσει συμπεράσματα, επισημαίνοντας ότι στο μέλλον θα επιδιώξει να ενημερώνει τους πολίτες εγκαίρως όταν υπάρχουν ενδείξεις για πιθανές μεγάλες επιθέσεις.



Σύμφωνα με τις IDF, η επίθεση της Χεζμπολάχ περιλάμβανε περίπου 200 πυραύλουςκαι περίπου 20 drones. Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι αυτό αντιστοιχεί μόλις στο ένα τρίτο των πυρών που σχεδίαζε αρχικά να εκτοξεύσει η οργάνωση.



Η συντριπτική πλειονότητα των ρουκετών είτε αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αεράμυνας είτε έπεσε σε ακατοίκητες περιοχές. Δύο ρουκέτες έπληξαν κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας υλικές ζημιές και τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ανθρώπων.



Σχεδόν όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από την ισραηλινή αεράμυνα, με εξαίρεση ένα που συνετρίβη κοντά σε κοινότητα στα σύνορα χωρίς να εκραγεί.



Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι πριν από την εκτόξευση των ρουκετών προχώρησε σε σειρά ενεργειών για να αποτρέψει την επίθεση, μεταξύ των οποίων πλήγματα εναντίον τουλάχιστον ενός εκτοξευτή ρουκετών και αρκετών κέντρων διοίκησης της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.



Αφού ξεκίνησε ο βομβαρδισμός, οι IDF πραγματοποίησαν νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον εκτοξευτών που κατάφεραν να εντοπίσουν, ανακοινώνοντας ότι κατέστρεψαν περίπου τους μισούς από αυτούς.



Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, από τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ ξεκίνησε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ ως αντίδραση στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, η οργάνωση εκτοξεύει κατά μέσο όρο περίπου 100 ρουκέτες ημερησίως.



Οι IDF αναφέρουν ότι περίπου τα δύο τρίτα αυτών των πυρών έχουν στοχεύσει ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις που επιχειρούν στο νότιο Λίβανο και κατά μήκος των συνόρων, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο κατευθύνεται προς το ισραηλινό έδαφος.



Παράλληλα, η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει περισσότερα από 100 drones προς το Ισραήλ στο ίδιο διάστημα. Η συντριπτική πλειονότητά τους καταρρίφθηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του στρατού.