Υπουργός στην Ιαπωνία τρέχει πανικόβλητη να προλάβει το υπουργικό συμβούλιο, άργησε πέντε λεπτά: Δείτε βίντεο

Η υπουργός Οικονομικής Ασφάλειας, Κίμι Ονόντα, καθυστέρησε λόγω κίνησης και στη συνέχεια ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους συμπολίτες της





Στο βίντεο φαίνεται η υπουργός Οικονομικής Ασφάλειας, Κίμι Ονόντα, να τρέχει στους διαδρόμους του κτιρίου της όπου στεγάζεται η ιαπωνική κυβέρνηση για να προλάβει τη συνάντηση με την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι, αφού είχε καθυστερήσει λόγω της αυξημένης κίνησης στους δρόμους του Τόκιο, κάτι για το οποίο μετά ζήτησε δημόσια συγγνώμη.





Όπως αναφέρει η Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν η 43χρονη υπουργός καταγράφηκε από κάμερες να πετάγεται από ένα ταξί έξω από το κυβερνητικό κτίριο και να τρέχει προς την είσοδο προκειμένου να προλάβει τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.







Λίγο αργότερα καταγράφεται να κατεβαίνει βιαστικά μια σκάλα, κατευθυνόμενη προς την αίθουσα όπου πραγματοποιούνταν η συνεδρίαση.



Οι κάμερες κατέγραψαν επίσης τη στιγμή που η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, με τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να σηκώνονται όρθια και να κουμπώνουν τα σακάκια των κοστουμιών τους.



Ζήτησε δημόσια συγγνώμη Αργότερα, η υπουργός του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος ζήτησε δημόσια συγγνώμη από το σύνολο των πολιτών της Ιαπωνίας για την καθυστέρηση των πέντε λεπτών, εξηγώντας ότι είχε εγκλωβιστεί στην κυκλοφορία εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στον δρόμο.



Η ίδια, που θεωρείται δημοφιλής πολιτική φυσιογνωμία της δεξιάς πτέρυγας με αυστηρές θέσεις στο ζήτημα της μετανάστευσης, απευθύνθηκε στους πολίτες δηλώνοντας ότι «βρέθηκα σε κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω ενός ξαφνικού ατυχήματος και δεν ήταν δυνατόν να κινηθώ».



Παράλληλα τόνισε ότι θα παραμείνει σε επιφυλακή ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε κάθε απρόβλεπτη κατάσταση.



Στην Ιαπωνία, η ακρίβεια στην ώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική αξία και η καθυστέρηση αντιμετωπίζεται συχνά ως ένδειξη αγένειας ή έλλειψης σεβασμού.





Υπουργός της ιαπωνικής κυβέρνησης έφτασε πέντε λεπτά αργότερα σε συνάντηση με την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι και αμέσως μετά προχώρησε σε δημόσια ανακοίνωση όπου και ζήτησε συγγνώμη προς τους πολίτες.



Μιλώντας στους δημοσιογράφους, εξήγησε ότι η μικρή καθυστέρηση οφειλόταν σε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Παρότι το περιστατικό είναι τυπικά ασήμαντο- τουλάχιστον για τη δυτική κουλτούρα- η υπουργός θεώρησε απαραίτητο να δώσει δημόσια εξήγηση.



Το περιστατικό σχολιάστηκε στα μέσα ενημέρωσης, καθώς στην Ιαπωνία η ακρίβεια στον χρόνο θεωρείται σχεδόν… εθνική αρετή, με αποτέλεσμα ακόμη και μια καθυστέρηση λίγων λεπτών να συνοδεύεται από επίσημη απολογία.