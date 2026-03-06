Αποκαθίστανται οι διπλωματικές σχέσεις ΗΠΑ-Βενεζουέλας μετά από έξι χρόνια

Οι Ηνωμένες Πολιτείες
και οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας
συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές και προξενικές σχέσεις τους, οι οποίες είχαν διακοπεί από το 2019, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η εξέλιξη έρχεται δύο μήνες μετά την αιματηρή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του πρώην προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον και οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας κατέληξαν σε συμφωνία για την αποκατάσταση των σχέσεων τους.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος της απόφασης είναι να διευκολυνθούν οι κοινές προσπάθειες για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας αλλά και για την προώθηση της πολιτικής συμφιλίωσης στη Βενεζουέλα.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα υλοποιηθεί η διαδικασία επαναλειτουργίας των διπλωματικών και προξενικών υπηρεσιών.
Εξέλιξη μετά τη σύλληψη Μαδούρο
Η ανακοίνωση έρχεται δύο μήνες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Βενεζουέλα και είχε ως αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
Η επιχείρηση είχε προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις και είχε οδηγήσει σε σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας.
Διακοπή σχέσεων από το 2019
Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας είχαν διακοπεί το 2019, εν μέσω της βαθιάς πολιτικής κρίσης στη χώρα και της αμφισβήτησης της εξουσίας του Νικολάς Μαδούρο από την Ουάσιγκτον.
Η νέα συμφωνία σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη σχέση των δύο χωρών, ανοίγοντας τον δρόμο για συνεργασία σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.