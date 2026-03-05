Ιράν: Τουλάχιστον 1.230 νεκροί από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το Irna
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Επίθεση στο Ιράν

Σύμφωνα με το Γαλλικό πρακτορείο, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται άμαχοι και στρατιωτικοί

Το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε σήμερα ότι 1.230 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη, το Σάββατο, των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει προς το παρόν αυτόν τον απολογισμό. Ο προηγούμενος, που μεταδόθηκε χθες, Τετάρτη, ανέφερε πως 1.045 άνθρωποι, άμαχοι και στρατιωτικοί, είχαν σκοτωθεί.

«Ο αριθμός των μαρτύρων της στρατιωτικής επίθεσης (...) έφθασε τους 1.230 στις 5 Μαρτίου», μετέδωσε το Irna, επικαλούμενο ανακοίνωση του Ιδρύματος Μαρτύρων και Παλαιών Μαχητών.
