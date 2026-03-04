Οποιοσδήποτε διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν θα είναι στόχος για εξόντωση, προειδοποιεί το Ισραήλ

«Ο πρωθυπουργός και εγώ διατάξαμε το στρατό να προετοιμασθεί για να δράσει με όλα τα μέσα για να επιτελέσει αυτή την αποστολή», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας