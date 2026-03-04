Οποιοσδήποτε διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν θα είναι στόχος για εξόντωση, προειδοποιεί το Ισραήλ
Οποιοσδήποτε διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν θα είναι στόχος για εξόντωση, προειδοποιεί το Ισραήλ
«Ο πρωθυπουργός και εγώ διατάξαμε το στρατό να προετοιμασθεί για να δράσει με όλα τα μέσα για να επιτελέσει αυτή την αποστολή», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οποιοσδήποτε διάδοχος του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ θα είναι «στόχος» για να δολοφονηθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.
«Οποιοσδήποτε ηγέτης διορισθεί από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς θα είναι αναμφίβολα στόχος για εξόντωση», δήλωσε ο Κατς.
«Ο πρωθυπουργός και εγώ διατάξαμε το στρατό να προετοιμασθεί για να δράσει με όλα τα μέσα για να επιτελέσει αυτή την αποστολή», πρόσθεσε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας.
