LUCAS: Το νέο drone χαμηλού κόστους των ΗΠΑ που χρησιμοποιείται στον πόλεμο με το Ιράν, δείτε βίντεο

Το LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System, Σύστημα Χαμηλού Κόστους Μάχης Χωρίς Πλήρωμα) κοστίζει περίπου 30.000 ευρώ και αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τα συνηθισμένα όπλα του Πενταγώνου, που συνήθως απαιτούν χρόνια για να περάσουν από την ανάπτυξη στην παραγωγή και τη χρήση