Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Ο λαμπερός γάμος του Λεκλέρ στο Μονακό, το ζευγάρι έκανε βόλτα με μια Ferrari Testarossa του 1957
Ο λαμπερός γάμος του Λεκλέρ στο Μονακό, το ζευγάρι έκανε βόλτα με μια Ferrari Testarossa του 1957
«Ανυπομονώ να σε παντρευτώ ξανά του χρόνου!» έγραψε η Αλεξάντρα Σεν Μλε σε ανάρτηση για τον γάμο της με τον αστέρα της F1
Ο αστέρας της Formula 1 Σαρλ Λεκλέρ παντρεύτηκε την επί χρόνια σύντροφό του, το μοντέλο Αλεξάντρα Σεν Μλε σε ένα λαμπερό γάμο στο Μονακό το Σαββατοκύριακο.
Το ζευγάρι, που ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Νοέμβριο του 2025, ένωσε τα δεσμά του με «πολιτικό γάμο» το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια μοιράστηκαν μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο. Σε μια κοινή ανάρτηση, μοιράστηκαν βίντεο από την τελετή, συμπεριλαμβανομένης της συγκινητικής στιγμής όταν ο 28χρονος αστέρας της Ferrari έβαλε τη βέρα στο δάχτυλο της νύφης και στη συνέχεια την φίλησε.
Το πιο εντυπωσιακό βίντεο όμως ήταν αυτό που έδειχνε τους νεόνυμφους να οδηγούν σε έναν γραφικό δρόμο με ένα σπάνιο κόκκινο Ferrari 250 Testarossa καμπριολέ του 1957. Ένα άλλο βίντεο έδειχνε τη νύφη και τον γαμπρό να ποζάρουν δίπλα στη Ferrari με τον σκύλο τους, που ονομάζεται Leo.
Σε μια δεύτερη κοινή ανάρτηση, ο οδηγός αγώνων και το μοντέλο μοιράστηκαν μια συλλογή φωτογραφιών από την ημέρα του γάμου τους. Οι εικόνες δείχνουν το ζευγάρι να ποζάρει μαζί με μια πανοραμική θέα της Μεσογείου, να φεύγει με το αυτοκίνητο και να φιλιέται σε ένα μπαλκόνι.
Το νυφικό της Σεν Μλε ήταν ένα λαμπερό δαντελένιο φόρεμα με ανοιχτούς ώμους από τον Paolo Sebastian και κοσμήματα Graff. Έφτιαξε τα μαλλιά της σε ένα κομψό κότσο και κρατούσε ένα μπουκέτο με λευκά λουλούδια. «Όνειρο! Ανυπομονώ να σε παντρευτώ ξανά του χρόνου!», έγραψε το μοντέλο στη λεζάντα της ανάρτησης.
Το ζευγάρι, που ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Νοέμβριο του 2025, ένωσε τα δεσμά του με «πολιτικό γάμο» το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια μοιράστηκαν μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο. Σε μια κοινή ανάρτηση, μοιράστηκαν βίντεο από την τελετή, συμπεριλαμβανομένης της συγκινητικής στιγμής όταν ο 28χρονος αστέρας της Ferrari έβαλε τη βέρα στο δάχτυλο της νύφης και στη συνέχεια την φίλησε.
It’s not The Godfather 4— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) March 2, 2026
It’s not AI
It’s not a remake of La Dolce Vita
It’s Charles Leclerc, Ferrari driver, cruising around Monte Carlo in a vintage 250M Ferrari, freshly married to the absolute goddess Alexandra Saint-Mleux 🏎️✨pic.twitter.com/agxQtJZvi8
Το πιο εντυπωσιακό βίντεο όμως ήταν αυτό που έδειχνε τους νεόνυμφους να οδηγούν σε έναν γραφικό δρόμο με ένα σπάνιο κόκκινο Ferrari 250 Testarossa καμπριολέ του 1957. Ένα άλλο βίντεο έδειχνε τη νύφη και τον γαμπρό να ποζάρουν δίπλα στη Ferrari με τον σκύλο τους, που ονομάζεται Leo.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε μια δεύτερη κοινή ανάρτηση, ο οδηγός αγώνων και το μοντέλο μοιράστηκαν μια συλλογή φωτογραφιών από την ημέρα του γάμου τους. Οι εικόνες δείχνουν το ζευγάρι να ποζάρει μαζί με μια πανοραμική θέα της Μεσογείου, να φεύγει με το αυτοκίνητο και να φιλιέται σε ένα μπαλκόνι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το νυφικό της Σεν Μλε ήταν ένα λαμπερό δαντελένιο φόρεμα με ανοιχτούς ώμους από τον Paolo Sebastian και κοσμήματα Graff. Έφτιαξε τα μαλλιά της σε ένα κομψό κότσο και κρατούσε ένα μπουκέτο με λευκά λουλούδια. «Όνειρο! Ανυπομονώ να σε παντρευτώ ξανά του χρόνου!», έγραψε το μοντέλο στη λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε μια άλλη ανάρτηση στο Instagram του, ο Λεκλέρ περιέγραψε τον γάμο ως «μια μέρα που θα θυμόμαστε για πάντα», καθώς επίσης άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη γιορτή. «Το πρώτο μέρος τελείωσε και το δεύτερο μέρος θα είναι το επόμενο έτος με όλους τους δικούς μας», έγραψε.
Λίγο μετά τον γάμο του Σαββάτου, η Σεν Μλε άλλαξε το βιογραφικό της στο Instagram σε: «Αλεξάντρα Λεκλέρ».
Ο Λεκλέρ, που γεννήθηκε στο Μόντε Κάρλο και έκανε το ντεμπούτο του στην F1 το 2018, ανακοίνωσε ότι έκανε πρόταση γάμου στη μακροχρόνια σύντροφό του σε μια ανάρτηση στο Instagram στις 2 Νοεμβρίου. Στη ρομαντική πρόταση γάμου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο ο σκύλος τους, Leo.
Το ζευγάρι, που είναι πλέον παντρεμένο, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μαζί τον Μάρτιο του 2023. Ο αθλητής επιβεβαίωσε τη σχέση τους δύο μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Gala France. Από τότε, η Σεν Μλε είναι μόνιμη παρουσία στις εκδηλώσεις της F1, ενθαρρύνοντάς τον από την κερκίδα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίγο μετά τον γάμο του Σαββάτου, η Σεν Μλε άλλαξε το βιογραφικό της στο Instagram σε: «Αλεξάντρα Λεκλέρ».
Ο Λεκλέρ, που γεννήθηκε στο Μόντε Κάρλο και έκανε το ντεμπούτο του στην F1 το 2018, ανακοίνωσε ότι έκανε πρόταση γάμου στη μακροχρόνια σύντροφό του σε μια ανάρτηση στο Instagram στις 2 Νοεμβρίου. Στη ρομαντική πρόταση γάμου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο ο σκύλος τους, Leo.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το ζευγάρι, που είναι πλέον παντρεμένο, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μαζί τον Μάρτιο του 2023. Ο αθλητής επιβεβαίωσε τη σχέση τους δύο μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Gala France. Από τότε, η Σεν Μλε είναι μόνιμη παρουσία στις εκδηλώσεις της F1, ενθαρρύνοντάς τον από την κερκίδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα