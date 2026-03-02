«Βούτυρο στο ψωμί» του Ισραήλ οι επιθέσεις που ξεκίνησε η Χεζμπολάχ: Είχε προετοιμαστεί μήνες πριν και περίμενε
Η σιιτική οργάνωση ανακοίνωσε ότι ενήργησε σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν – Το Ισραήλ απαντά με μαζικές αεροπορικές επιδρομές και επιστράτευση 100.000 εφέδρων
Η φιλοϊρανική οργάνωση, με βασικό προπύργιο τον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Το Ισραήλ υποστήριξε ότι η επίθεση δεν προκάλεσε ζημιές. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ένα βλήμα αναχαιτίστηκε, ενώ τα υπόλοιπα έπεσαν σε ανοικτές περιοχές χωρίς να προκαλέσουν απώλειες ή υλικές καταστροφές.
⚡HISTORIC: For the first time ever, Israel used the Iron Beam to intercept rockets fired by Hezbollah. pic.twitter.com/DU63REU22k— Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 2, 2026
Αντιδράσεις προκάλεσε και στο εσωτερικό του Λιβάνου η κίνηση της Χεζμπολάχ. Ο πρωθυπουργός της χώρας Ναουάφ Σαλάμ χαρακτήρισε την επίθεση «ανεύθυνη και ύποπτη πράξη» και ανακοίνωσε την απαγόρευση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης.
Το Ισραήλ σε θέση αναμονής μήνες πριν
Η ισραηλινή ηγεσία ήταν προετοιμασμένη για μια τέτοια εξέλιξη εδώ και μήνες. Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ το 2024 μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιούσε σχεδόν καθημερινές επιδρομές στον Λίβανο, κατηγορώντας την οργάνωση ότι παραβίαζε τη συμφωνία με επανεξοπλισμό και ανασυγκρότηση των δυνάμεών της.
Israel continues to bomb civilian buildings in Beirut.🇮🇱🇱🇧 https://t.co/Y0mAlGJoX4 pic.twitter.com/1fudtu9yc9— @Suriyak (@Suriyakmaps) March 2, 2026
Τον Νοέμβριο, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον δεύτερο τη τάξει στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ και αρχηγό του επιτελείου της, Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι. Ωστόσο, οι ενέργειες εκείνες περιορίζονταν κυρίως σε στοχευμένα πλήγματα κατά μεμονωμένων στελεχών.
Στο παρελθόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιδιώξει να αποτρέψουν μια γενικευμένη σύγκρουση στα σύνορα Ισραήλ–Λιβάνου, συμβάλλοντας στη διεξαγωγή των πρώτων άμεσων συνομιλιών μεταξύ πολιτικών αξιωματούχων των δύο χωρών στα τέλη του περασμένου έτους. Η απόφαση της Χεζμπολάχ να εμπλακεί πλέον ανοιχτά στη σύγκρουση δίνει στην ισραηλινή ηγεσία το πρόσχημα για σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων στον νότιο Λίβανο και στη Βηρυτό.
🇮🇱🇱🇧 The Israeli Air Force continues to destroy Hezbollah facilities in the Lebanese capital Beirut.— The Battlefield (@TTheBattlefield) March 2, 2026
See the latest updates with us:@TTheBattlefield pic.twitter.com/qjH0SIytpS
«Θα πληρώσει βαρύ τίμημα»
«Η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ χθες το βράδυ. Την προειδοποιήσαμε. Θα πληρώσει βαρύ τίμημα», δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος των Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, μέχρι το πρωί της Δευτέρας τουλάχιστον 31 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους και 149 είχαν τραυματιστεί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό και στον νότιο Λίβανο.
BREAKING:— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 2, 2026
🇮🇱🇱🇧 Israel bombs 12 story building in Tyre, Lebanon pic.twitter.com/Wuylf2B56h
Μία ημέρα νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε την επιστράτευση 100.000 εφέδρων – «δεκάδων ταγμάτων, ταξιαρχιών και μεραρχιών» – πολλοί εκ των οποίων αναμένεται να αναπτυχθούν στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο. Οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να διατηρούν πέντε θέσεις πέραν των συνόρων, τις οποίες κατέχουν επ’ αόριστον ως παρατηρητήρια με θέα προς τον νότιο Λίβανο.
🇮🇱 🇺🇸 🇮🇷 Israel bombarded Lebanon on Monday following rocket fire from Hezbollah, several American warplanes crashed in Kuwait and Iran lashed out against the region with missiles, as the war with Israel and the United States expanded.— AFP News Agency (@AFP) March 2, 2026
➡️ https://t.co/I1Rnn6CRkz pic.twitter.com/KS4mbvsFa3
Ερωτηθείς εάν το Ισραήλ προετοιμάζεται για ευρύτερη χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο, ο Ντεφρίν απάντησε: «Όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι. Διενεργούμε διαρκείς αξιολογήσεις της κατάστασης».
Πιο επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος διεθνών μέσων των IDF, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, ο οποίος δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν άμεσες προετοιμασίες για χερσαία εισβολή». Προειδοποίησε ωστόσο για το ενδεχόμενο παρατεταμένης στρατιωτικής εκστρατείας, σημειώνοντας ότι «εάν η Χεζμπολάχ κλιμακώσει περαιτέρω, η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να συνεχιστεί για εβδομάδες».
