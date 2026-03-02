Χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν με κάθε μέσο τον νότιο Λίβανο μετά τα ισραηλινά χτυπήματα, δείτε εικόνες
ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση στο Ιράν Λίβανος Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Χεζμπολάχ

Χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν με κάθε μέσο τον νότιο Λίβανο μετά τα ισραηλινά χτυπήματα, δείτε εικόνες

Ουρές χιλιομέτρων σε όλους τους κεντρικούς δρόμους - Δείτε live εικόνα

Χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν με κάθε μέσο τον νότιο Λίβανο μετά τα ισραηλινά χτυπήματα, δείτε εικόνες
UPD: 18 ΣΧΟΛΙΑ
Χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στον νότιο Λίβανο υπό τον φόβο νέων ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών.

 Δείτε live εικόνα από τον Λίβανο

Watch Live: Hundreds of vehicles slowly moved in Sidon as people fled southern Lebanon


Στους κεντρικούς οδικούς άξονες σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα εκτοπισμένων που προσπαθούν να απομακρυνθούν από τις περιοχές που έχουν μπει στο στόχαστρο, καθώς οικογένειες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και κατευθύνονται προς πιο ασφαλείς περιοχές
Χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν με κάθε μέσο τον νότιο Λίβανο μετά τα ισραηλινά χτυπήματα, δείτε εικόνες

Η νέα ένταση πυροδοτήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ, επικαλούμενη ως αιτία τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ακολούθησαν ισραηλινά αντίποινα με αεροπορικές επιθέσεις σε στόχους στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα πλήγματα.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Λιβάνου φέρεται να απαγόρευσε για πρώτη φορά στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την κλιμάκωση.
UPD: 18 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης