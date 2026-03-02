Κυπριακές πηγές: Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εκτόξευσε τα drones που στόχευσαν τις βρετανικές βάσεις
Κυπριακές πηγές: Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εκτόξευσε τα drones που στόχευσαν τις βρετανικές βάσεις

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για πρόθεση στόχευσης υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας λένε οι ίδιες πηγές

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για πρόθεση στόχευσης υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας λένε οι ίδιες πηγές
Από το Λίβανο εκτοξεύτηκαν τα δύο drones που προκάλεσαν σήμερα τις ελαφρές ζημιές στην βρετανική βάση Ακρωτηρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και ο λόγος που δεν εντοπίστηκαν για να αναχαιτιστούν είναι λόγω του μικρού μεγέθους και του χαμηλού ύψους που πετούσαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα εκτοξεύτηκαν από δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

Ανώτατες κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν πάντως πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για πρόθεση στόχευσης υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η προστασία των οποίων είναι η κύρια προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Προς το σκοπό αυτό και για προληπτικούς λόγος υπάρχει συνεργασία της Λευκωσίας όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με άλλες χώρες που θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιηθεί.

Αρμόδιες κυπριακές κυβερνητικές πηγές διαβεβαίωσαν επίσης ότι στην Κύπρο δεν βρίσκονται και δεν θα βρεθούν αμερικανικά αεροσκάφη.

