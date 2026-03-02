Νεκρή και η σύζυγος του Αλί Χαμενεΐ σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης

H Μανσουρέχ Χοτζαστέ Μπαγκερζαντέχ τραυματίστηκε στην ίδια αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σκότωσε τον σύζυγό της - Όταν είχε ρωτηθεί σε μια σπάνια συνέντευξή της για το ρόλο της στον αγώνα του Χαμενεΐ κατά του Σάχη απάντησε πως «ο μεγαλύτερος ρόλος μου ήταν να διατηρήσω μια ήρεμη ατμόσφαιρα στο σπίτι μας»