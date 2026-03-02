H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Η στιγμή που Ισραηλινοί εξουδετερώνουν Ιρανούς στρατιώτες λίγο πριν ενεργοποιήσουν αεράμυνα, δείτε βίντεο
Πάνω από 600 ιρανικές εγκαταστάσεις έχουν χτυπηθεί από τις ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με τον IDF – «Δεν θα επιτρέψουμε απειλές κατά της αεροπορίας μας», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός
Από την έναρξη της επιχείρησης κατά του Ιράν, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έχει καταστρέψει περίπου 600 εγκαταστάσεις του ιρανικού καθεστώτος με αεροπορικές επιδρομές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκε και «εξουδετέρωσε» ομάδα Ιρανών στρατιωτών που ανήκαν στο σύστημα αεράμυνας, την ώρα που επιχειρούσαν να ενεργοποιήσουν αντιαεροπορικά συστήματα κατά ισραηλινών δυνάμεων.
Τα αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έχουν ρίξει πάνω από 2.500 βόμβες, σύμφωνα με τους IDF.
Ο στρατός του Ισραήλ αναφέρει ακόμα ότι η πολεμική αεροπορία χτύπησε και σκότωσε τους Ιρανούς στρατιώτες καθώς προσπαθούσαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα αεροπορικής άμυνας εναντίον ισραηλινών αεροσκαφών.
«Οι IDF δεν θα επιτρέψουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς να χρησιμοποιεί συστήματα αεροπορικής άμυνας για να βλάψει αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και θα συνεχίσει να χτυπάει προσπάθειες οπλισμού εκτοξευτών πυραύλων».
Σύμφωνα με το στρατό, αυτές περιλαμβάνουν 20 εγκαταστάσεις που ανήκουν στην ηγεσία της ασφάλειας του Ιράν, 150 βαλλιστικούς πυραύλους και εκτοξευτές, καθώς και 200 συστήματα αεροπορικής άμυνας.
כלי טיס של חיל-האוויר תקפו וסיכלו חוליית חיילים ממערך ההגנה של משטר הטרור האיראני בזמן שניסו להפעיל מערכות הגנה נגד כוחותינו.— Israeli Air Force (@IAFsite) March 2, 2026
צה"ל לא יאפשר למשטר הטרור האיראני להפעיל מערכות הגנה על מנת לפגוע במטוסי חיל האוויר וימשיך לתקוף ניסיונות לחמש את משגרי הטילים.
במקביל חיל-האוויר ממשיך… pic.twitter.com/WGX8VuwIC4
