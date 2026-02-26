Έθιμο 200 χρόνων στην Ιαπωνία: Άντρες φορούν μόνο τα εσώρουχά τους και παλεύουν μέσα στο κρύο και τη λάσπη... για καλή σοδειά
Ιαπωνία Λάσπη Έθιμο

Έθιμο 200 χρόνων στην Ιαπωνία: Άντρες φορούν μόνο τα εσώρουχά τους και παλεύουν μέσα στο κρύο και τη λάσπη... για καλή σοδειά

Η τελετουργία ανάγεται στην εποχή που οι κάτοικοι ενός χωριού έξω από το Τόκιο, ανάμεσα σε καλλιέργειες και ορυζώνες, πάλευαν στα πλημμυρισμένα χωράφια μαζί με άλογα

Περισσότεροι από 30 Ιάπωνες, ντυμένοι μόνο με παραδοσιακά εσώρουχα, αψήφησαν το τσουχτερό κρύο και την καταρρακτώδη βροχή, συμμετέχοντας σε μια γιορτή συγκομιδής με ιστορία άνω των δύο αιώνων. Το φεστιβάλ «Warabi Hadaka Matsuri» πραγματοποιήθηκε σε ένα μικρό, λασπωμένο χωράφι σε οικιστική περιοχή έξω από το Τόκιο.

Χωρισμένοι σε ομάδες, οι άνδρες που έτρεμαν από το κρύο και έσφιγγαν τα δόντια, σχηματίζοντας ανθρώπινες πυραμίδες, ορμούσαν ο ένας πάνω στον άλλο και έριχναν τους αντιπάλους τους στη λάσπη, σε μια τελετουργική πάλη που έχει ως στόχο την προσευχή για πλούσια σοδειά.



«Αυτή η γιορτή έχει μακρά ιστορία», δήλωσε ο Τακέσι Σεΐνο, δάσκαλος που συμμετείχε για τρίτη φορά στη διοργάνωση της Τετάρτης, στην πόλη Γιοτσουκαΐντο.

Η τελετουργία ανάγεται στην εποχή που οι κάτοικοι του Γουαράμπι, ενός χωριού ανάμεσα σε καλλιέργειες και ορυζώνες, πάλευαν στα πλημμυρισμένα χωράφια μαζί με άλογα, εξήγησε ο Κέντζι Τσουρουόκα, ένας από τους διοργανωτές.



Στο πλαίσιο του εθίμου, οι συμμετέχοντες προσεύχονται και για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών, με αρκετούς να φέρνουν φέτος τα νεογέννητα βρέφη τους στο λασπωμένο πεδίο πριν μπουν και οι ίδιοι στην πάλη.

Παρότι στην περιοχή έχουν απομείνει ελάχιστες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και το τοπίο έχει αλλάξει ριζικά σε σύγκριση με την εποχή που ξεκίνησε το φεστιβάλ πριν από 200 χρόνια, η παράδοση παραμένει ζωντανή και κεντρική για την τοπική κοινότητα.

«Δεν έχει βρέξει πολύ φέτος, αλλά σήμερα έριξε καταρρακτωδώς», δήλωσε ο 60χρονος Κέντζι Ναγκάτα, ένας από τους συμμετέχοντες. «Ας πούμε ότι είναι ευλογημένη βροχή».
