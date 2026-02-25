Φλόριντα: Εκτελέστηκε 65χρονος θανατοποινίτης με νοητική υστέρηση για φόνο που είχε διαπράξει το 1986

Ο Μέλβιν Τρότερ είχε καταδικαστεί δύο φορές σε θάνατο για τη μαχαιριά σε ιδιοκτήτρια παντοπωλείου – Τέταρτη εκτέλεση φέτος στις ΗΠΑ





Ο Τρότερ εκτελέστηκε στις 18:15 τοπική ώρα (01:15 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την υπηρεσία φυλακών. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο στις 23 Ιανουαρίου 2026 για τον φόνο της Βίρτζι Λάνγκφορντ, ενώ του είχε επιβληθεί δύο φορές η εσχάτη των ποινών για το ίδιο έγκλημα.



Το έγκλημα στο Πάλμετο Η δολοφονία σημειώθηκε στις 16 Ιουνίου 1986 στο παντοπωλείο της Λάνγκφορντ στο Πάλμετο. Ο Τρότερ τελούσε τότε σε κατ’ οίκον περιορισμό για προηγούμενη καταδίκη για διάρρηξη.



Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, περίμενε έξω από το κατάστημα μέχρι να αποχωρήσει ο τελευταίος πελάτης. Η 70χρονη βρισκόταν μόνη της στο πίσω μέρος του καταστήματος, όπου έκοβε κρέας.



Ο Τρότερ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με νοητική υστέρηση από ψυχολόγο, μπήκε στο κατάστημα και άρχισε να ψάχνει την ταμειακή μηχανή, αρπάζοντας κουπόνια τροφίμων και περίπου 100 δολάρια, τα οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, σκόπευε να χρησιμοποιήσει για αγορά ναρκωτικών.







Ο Τρότερ ομολόγησε την ενοχή του το 1987 και παρέμεινε φυλακισμένος εν αναμονή εκτέλεσης για σχεδόν σαράντα χρόνια.



Οι εκτελέσεις στη Φλόριντα και ο ρόλος του ΝτεΣάντις Την περασμένη χρονιά στη Φλόριντα εκτελέστηκαν 19 άνθρωποι, αριθμός υψηλότερος από κάθε άλλη αμερικανική πολιτεία.



Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος υπογράφει τις διαταγές εκτέλεσης θανατοποινιτών και έχει την τελική αρμοδιότητα, έχει επιβλέψει περισσότερες εκτελέσεις από οποιονδήποτε άλλο κυβερνήτη της πολιτείας μετά την απόφαση του ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου το 1976 που επέτρεψε εκ νέου την εφαρμογή της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ.



Μέχρι στιγμής, έχουν προγραμματιστεί άλλες δύο εκτελέσεις φέτος στη Φλόριντα, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Πληροφόρησης για τη Θανατική Ποινή (DPIC).



Εκτελέσεις και σε άλλες πολιτείες Εκτελέσεις έχουν προγραμματιστεί εντός Μαρτίου και στο Τέξας και στην Αλαμπάμα. Στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για 75χρονο καταδικασμένο σε θάνατο που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.



Συνολικά, το 2025 στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν 47 εκτελέσεις, έναντι περίπου 20 ετησίως κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό μετά τις 52 εκτελέσεις που είχαν καταγραφεί το 2009.



Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες, ενώ σε άλλες τρεις —Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια— εφαρμόζεται μορατόριουμ, βάσει αποφάσεων των κυβερνητών τους.