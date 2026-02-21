Το σιωπηλό έγκλημα του εμπάργκο Τραμπ στην Κούβα: Πετρέλαιο τέλος, φάρμακα τέλος, οι άνθρωποι ψάχνουν τροφή στα σκουπίδια

Το Iberostar Selection La Habana εγκαινιάστηκε το 2025 και ανήκει στον εμπορικό βραχίονα του καθεστώτος GAESA, σε συνεργασία με ισπανική πολυεθνική εταιρεία. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η επένδυση έχει ενταχθεί στον κατάλογο απαγορευμένων επιχειρήσεων, καθώς θεωρείται ότι ωφελεί την κυβερνητική ελίτ εις βάρος των πολιτών. Το ξενοδοχείο, που φέρεται να κόστισε έως και 500 εκατ. δολάρια, αποτελεί σύμβολο των κοινωνικών ανισοτήτων, σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε βασικές υποδομές.Την ίδια στιγμή, η εξάρτηση από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, το οποίο διακόπηκε στο πλαίσιο των αμερικανικών μέτρων, επιδείνωσε μια ήδη εύθραυστη οικονομία. Πολλοί Κουβανοί εκφράζουν την άποψη ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το εμπάργκο ως πρόσχημα για τη διαφθορά και τη διοικητική ανεπάρκεια.Στην περιοχή Αλαμάρ, ένα εκτεταμένο συγκρότημα σοβιετικής αρχιτεκτονικής στα ανατολικά της Αβάνας, οι κάτοικοι ζουν χωρίς επαρκή μέσα μεταφοράς και συχνά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. «Το πρόβλημα δεν είναι το σύστημα, αλλά οι ηγέτες. Μιλούν για σοσιαλισμό, αλλά αυτό δεν είναι πραγματικός σοσιαλισμός» δηλώνει κάτοικος της περιοχής, προσθέτοντας ότι «το 90% των ανθρώπων είναι εξοργισμένοι».Η ιστορική μνήμη της απόβασης στον Κόλπο των Χοίρων το 1961 εξακολουθεί να επηρεάζει τον δημόσιο διάλογο. Η Νεμέσια Ροντρίγκεζ Μοντάνο, η οποία έζησε τα γεγονότα, δηλώνει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν και σήμερα την «ήττα» της Κούβας μέσω «ψυχολογικού πολέμου». Αντίθετα, ο Ορλάντο Εξπόσιτο εκτιμά ότι, αν είχε επιτύχει η τότε επιχείρηση, η χώρα θα μπορούσε να είναι «ειρηνική και ευημερούσα».Καθώς οι κοινωνικές πιέσεις αυξάνονται και οι δημόσιες διαμαρτυρίες παραμένουν περιορισμένες λόγω φόβου καταστολής, το ερώτημα που διατυπώνεται είναι κατά πόσο ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ μπορεί να διαχειριστεί την κρίση ή αν οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε ευρύτερες πολιτικές ανακατατάξεις. Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να είναι καθοριστικοί για το μέλλον της χώρας.